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Bu haber 23 Ocak 2020 13:04:11 Tarihinde eklenmiştir.

Zabıta, Denetimlerini Sıklaştırdı

Şanlıurfa'da rutin olarak düzenlediği denetimlerini son dönemde sıklaştıran Büyükşehir Zabıta ekipleri; Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul çevrelerindeki işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde binlerce tarihi geçmiş ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi.

Zabıta, Denetimlerini Sıklaştırdı

Şanlıurfa'da rutin olarak düzenlediği denetimlerini son dönemde sıklaştıran Büyükşehir Zabıta ekipleri; Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul çevrelerindeki işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde binlerce tarihi geçmiş ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi.
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okul çevrelerindeki bakkal tarzı küçük işletmeler, market, kasap ve fırınlara düzenlediği operasyonda son kullanma tarihi geçmiş gıdalar ele geçirdi. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe belediyeleri Zabıta ekipleri ile gerçekleştirilen operasyonlarda tarihi geçmiş çikolata, gofret, bisküvi, cips, et, tavuk ve ekmek gibi ürünlere el konularak işletmeler hakkında işlem yapıldı. Zabıta ekipleri merkez ilçe belediyelerinin de katılımı ile önümüzdeki süreçlerde denetimlerine devam edecek.
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Sağlık
Zabıta, Denetimlerini Sıklaştırdı
Zabıta, Denetimlerini Sıklaştırdı
Şanlıurfa'da rutin olarak düzenlediği denetimlerini son dönemde sıklaştıran Büyükşehir Zabıta ekipleri; Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul çevrelerindeki işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde binlerce tarihi geçmiş ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi.
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