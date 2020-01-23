Urfa'da 5 kilogram Patlayıcı Bulundu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe girişinde yolun kenarındaki eski bir kamyon lastiğinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede 2 plastik şişe içerisindeki patlayıcının bilye ile güçlendirildiğini belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri 5 kilogram olduğu belirlenen patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.



Patlayıcının kim ya da kimler tarafından yol kenarına gizlendiğinin araştırıldığı öğrenildi.

