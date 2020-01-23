Başkan Kuş,Eyyübiye'yi Kalkındırmaya Devam Ediyor

Bu haber 23 Ocak 2020 12:07:06 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yapımına başlanılacak olan parkın alanında incelemelerde bulundu.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Mahallesi’nde yapımına başlanılacak olan yeşil alanda incelemelerde bulunan Kuş, vatandaşların taleplerini için de gerekli birimlere talimat verdi.

