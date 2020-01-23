Baydilli,Halkın Sorunlarıyla Birebir İlgileniyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, talep ve önerileri dinliyor.





Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Atatürk Bulvarı’ndaki iş yerlerini ziyaret edip esnafa hayırlı işler dileğinde bulunun Baydilli, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinleyip, gerçekleşmesi mümkün olan talepler için gerekli talimatları verdi.