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Bu haber 23 Ocak 2020 11:21:27 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalının da Yüzü Gülecek mi?, Ak Partili Belediyeler Harekete Geçti

Sosyal medya hesaplarından birbirine çağrıda bulunan AK Partili Belediye başkanları vatandaşların yüzlerini güldürecek su indirim müjdelerini Twitter hesapları üzerinden duyurdu.

Urfalının da Yüzü Gülecek mi?, Ak Partili Belediyeler Harekete Geçti

AK Partili belediyelerden kış indirimi geldi. AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir vatandaşların yüzlerini güldürecek indirim müjdesini Twitter hesapları üzerinden duyurdu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir indirim müjdesinden sonra Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na su indirimi çağrısında bulundu.
 
AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların yüzlerini güldürecek indirim müjdesini Twitter hesapları üzerinden duyurdu. 2 Başkanın aldığı suda indirim kararı vatandaştan büyük alkış aldı.
İlk teklif Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan
 
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava soğuk, Isınmadan dolayı giderlerimiz fazla. Dostlar, Her durumda elimizden geldiğince yanınızdayız. İlk faturadan itibaren geçerli olmak üzere son cemre toprağa düştüğü ay dahil su faturalarınıza yüzde 15 indirim yaptık" ifadeleriyle Nevşehir halkına müjdeyi duyurdu. Başkan Arı yaptığı su indirimin ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, "@baskanozdemirr başkanım ne dersiniz" ifadelerini kullanarak çağrıda bulundu.
 
“Başkan Arı'nın çağrısına Niğde Belediye Başkanı Özdemir cevap verdi”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın çağrısına yanıt veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Güzelliklerde yarışmaya tabiki varız. Seneye daha erken olacağına söz vermekle beraber. Yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere 'son cemre' toprağa düştüğü ay dahil su faturalarımıza yüzde 25 indirim de biz yapıyoruz" açıklamasında bulundu. Niğde Belediye Başkanı Özdemir daha sonra ise Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na çağrıda bulunarak top sende başkanım dedi.
 
Niğde Belediye Başkanı Özdemir'in teklifine kayıtsız kalmayan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'da paylaşımında, “Biz güzelliklerde yarışmaya erken başladık. Vatandaşlarımızın refahını düşündük ve her zaman onların yanında olduk. 12 Haziran 2019'da su fiyatlarına yaptığımız yüzde 15 indirim devam ediyor. Umarım son noktayı koymamışızdır” sözlerini paylaştı.
 
AK Partili Belediye Başkanlarının sosyal medya hesaplarından su indirim paylaşımları ise dakikalar içinde binlerce kez beğenilirken çok sayıda paylaşım alması dikkatlerden kaçmadı.

İndirim Haberlerini Gören Şanlıurfalılar da,Urfa Belediyelerinin Harekete Geçmesi Gerektiğini Belirttiler
 
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