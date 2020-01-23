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Bu haber 23 Ocak 2020 10:57:04 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da ki Suriyeliler Sınıra Akın Etti

- Haberi duyan Suriyeliler gümrük kapısına akın etti - Telabyad'a 10 günlük gidiş izni için müracaatlar başladı - Barış Pınarı Harekatı en büyük meyvelerini vermeye başladı

Urfa'da ki Suriyeliler Sınıra Akın Etti

PKK/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçıp Türkiye'ye yerleşen ve daha önce Telabyad ile çevresinde oturan Suriyeli mültecilere ülkelerindeki son durumu görebilmeleri, orada yeniden yaşayabilecekleri ortamı hazırlayabilmeleri ve yakınlarını ziyaret edebilmeleri için 10 günlük izin veriliyor.
Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden temizlenmesiyle birlikte bölgede yaşayan insanlar günlük hayatlarına dönmeye devam ediyor. Bölgenin terör örgütünden temizlenmesinin ardından bugüne kadar binlerce Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere de kendi ülkelerindeki son durumu görebilmeleri, orada yeniden yaşayabilecekleri ortam hazırlayabilmeleri ve uzun zamandır görmedikleri yakınlarını ziyaret edebilmeleri için 10 günlük izin veriliyor. Verilen 10 günlük izinle birlikte yaklaşık 150 bin Suriyelinin daha kısa bir süre içinde ülkelerine gideceği öğrenildi.
Müracaatı duyan gümrük kapısına akın etti
Valilik tarafından Şanlıurfa'da yaşayan sığınmacılara 10 günlük izin verildiğini duyan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinden itibaren Akçakale Gümrük Kapısı'na akın etmeye başladı. Suriyeli mülteciler, ailelerine ait kimlik fotokopilerini yetkili kişiye teslim edilip müracaatta bulunuyor. Müracaatın ardından belgeler, Telabyad Yerel Meclisine sunulacak. Ardından isimler Şanlıurfa Valiliğine sunulup izinleri onaylandıktan sonra, gidişler gerçekleştirilecek.
Suriye'nin Telabyad kentinde ikamet eden Atallah El Muhesin, "Bize böyle bir fırsat verdiği için,Türk devletine ve Türk halkına teşekkür ederim. Bu izin sayesinde gidip 10 günlüğüne yakınlarımızı görme fırsatımız olacaktır. Ben yardım ve desteklerinden dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür ederim" diye konuştu.
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Urfa'da ki Suriyeliler Sınıra Akın Etti
Urfa'da ki Suriyeliler Sınıra Akın Etti
- Haberi duyan Suriyeliler gümrük kapısına akın etti - Telabyad'a 10 günlük gidiş izni için müracaatlar başladı - Barış Pınarı Harekatı en büyük meyvelerini vermeye başladı
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