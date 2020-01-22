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Bu haber 22 Ocak 2020 23:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerin değişim tarihlerinde değişikliğe gidildi

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

​Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerin değişim tarihlerinde değişikliğe gidildi

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

 

Eski Ehliyetler 2022’ye Kadar Geçerli Olacak  

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır'' denildi. 



Editör: Ahmet Şen 
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​Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerin değişim tarihlerinde değişikliğe gidildi
​Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerin değişim tarihlerinde değişikliğe gidildi
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.
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