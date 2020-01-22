Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 22 Ocak 2020 19:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz

SpaceX ilk insanlı görevini bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor. SpaceX CEO’su Mars yolculuğunu ödeyecek durumu olmayanlar için kredi sistemi önerdi.

​Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz

Elon Musk, binlerce kişiyi Mars’a götürmek için yaptığı planlara bir yenisini ekledi. SpaceX CEO’su Mars yolculuğunu ödeyecek durumu olmayanlar için kredi sistemi önerdi.

Independent Türkçe’nin haberine göre Twitter hesabında her on yılda bin Starship roketi üretmek istediğini söyleyen Musk, her yıl yüz bin göçmenin Kızıl Gezegen’e taşınması gerektiğini ifade etti.
“İşte hedef bu” diyen girişimci, “Sermaye biriktirmemin nedeni, bunların maliyetini karşılamak” diye yazdı.


Metro’da yer alan habere göre Musk, Mars’a gitmek isteyenler için mali yardım yapılacağını ve gezegende iş olanakları sağlanacağını ifade etti.

Teknoloji milyarderi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
İsteyen herkesin gidebilmesi gerekiyor. Parası olmayanlar için de kredi sağlanmalı. (...) Mars’ta çalışacak bir sürü iş olacak!



2050’ye kadar bir milyon insanı Mars’a götüreceğini söyleyen girişimci, sözlerini şöyle sürdürdü:
Starshiple amacımız her bir roketin günde 3, yılda yaklaşık bin uçuş yapabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi var. Yani 10 Starship roketi bir yıl içinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilir.
SpaceX pazar günü Crew Dragon kapsülünün acil kaçış testi için Falcon 9 roketlerinden birini havada patlatmıştı. Patlamadan önce roketten ayrılan kapsül Atlantik Okyanusu’nun önceden belirlenen bölgesine düşmüş ve test başarıya ulaşmıştı.

Testin ardından yapılan konferansta konuşan Musk, şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılacak ilk insanlı görevin 2020’nin ikinci çeyreğinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.





Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Teknoloji
​Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz
​Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz
SpaceX ilk insanlı görevini bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor. SpaceX CEO’su Mars yolculuğunu ödeyecek durumu olmayanlar için kredi sistemi önerdi.
​18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor
​18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor
Bir mobilyacı 18 yıldır aynı cep telefonunu kullanıyor. Ziya Keleş, gençlere de gereksiz masraf yapmaktan kaçının çağrısı yaptı.
​Komşusuna WİFİ Şiresi Verenler Dikkat! Hapse Girebilirsiniz
​Komşusuna WİFİ Şiresi Verenler Dikkat! Hapse Girebilirsiniz
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "WİFİ şifrenizle yapılan suçlara ortaksınız" ifadelerine yer verdi
​TOGG'dan Bulmacalı Paylaşım! Kelimeleri Bulanlar Araba Kazanıyor
​TOGG'dan Bulmacalı Paylaşım! Kelimeleri Bulanlar Araba Kazanıyor
Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. TOGG'un yaptığı paylaşım sosyal medyada çok kısa sürede gündem oldu.
​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
​2020 itibari ile WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
2020`ye çok kısa bir zaman kala WhatsApp milyonlarca kişiyi ilgilendirecek bir açıklama yaptı. Yeni yıl ile birlikte milyonlarca telefondan desteğini keseceğini açıklayan WhatsApp, yeni yılda hangi telefonlarda çalışmaya devam edecek ? Kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu...
​Dünyaca Ünlü Sanatçıdan Yerli Otomobil Siparişi
​Dünyaca Ünlü Sanatçıdan Yerli Otomobil Siparişi
Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles, yerli otomobil sipariş edeceğini duyurdu.
​Yerli Otomobile İlk Sipariş Cumhurbaşkanı'ndan
​Yerli Otomobile İlk Sipariş Cumhurbaşkanı'ndan
Türkiye’nin milli gururu ilk yerli otomobillerin tanıtımı, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" töreniyle yapıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, yerli otomobil için ilk siparişi kendisinin verdiğini söyledi.
Yerli Otomobilin Üretim yeri Belli Oldu! O Şehre Talih Kuşu Kondu
Yerli Otomobilin Üretim yeri Belli Oldu! O Şehre Talih Kuşu Kondu
Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak.
​Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı
​Anayasa Mahkemesi'nden Wikipedia kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Kurul, Wikipedia’nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Karar 6’ya karşı 10 oy ile alındı.
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
Yerli otomobilin, bugüne kadar paylaşılan fotoğraflarında dikiz aynası detayı dikkat çekiyordu. Aracı gören çok sayıda vatandaş, sosyal medyada dikiz aynası olmadığına dair yorum getirdi.
Türkiye'de İlk, Adliye Koridorlarında Mübaşir Sesi Son Buldu
Türkiye'de İlk, Adliye Koridorlarında Mübaşir Sesi Son Buldu
Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil uygulama ile Sivas adliyesinde mübaşir sesine son verdi.
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
Google, Türkiye'de yeni çıkacak Android telefonlar konusunda Türk ortaklarıyla işbirliğini sonlandıracağı uyarısında bulundu.
​MİT, FETÖ üyelerinin yeni taktiğini ortaya çıkardı... Minibüslerde toplantı
​MİT, FETÖ üyelerinin yeni taktiğini ortaya çıkardı... Minibüslerde toplantı
​Şanlıurfa’da Baz İstasyonu Hırsızları Yakalandı
​Şanlıurfa’da Baz İstasyonu Hırsızları Yakalandı
​Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz
​Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz
​Tabancasıyla Oynayan Kişi Kendini Vurdu
​Tabancasıyla Oynayan Kişi Kendini Vurdu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:28
Öğle
12:41
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿