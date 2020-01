​Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz

Elon Musk, binlerce kişiyi Mars’a götürmek için yaptığı planlara bir yenisini ekledi. SpaceX CEO’su Mars yolculuğunu ödeyecek durumu olmayanlar için kredi sistemi önerdi.Independent Türkçe’nin haberine göre Twitter hesabında her on yılda bin Starship roketi üretmek istediğini söyleyen Musk, her yıl yüz bin göçmenin Kızıl Gezegen’e taşınması gerektiğini ifade etti.“İşte hedef bu” diyen girişimci, “Sermaye biriktirmemin nedeni, bunların maliyetini karşılamak” diye yazdı.Metro’da yer alan habere göre Musk, Mars’a gitmek isteyenler için mali yardım yapılacağını ve gezegende iş olanakları sağlanacağını ifade etti.Teknoloji milyarderi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:İsteyen herkesin gidebilmesi gerekiyor. Parası olmayanlar için de kredi sağlanmalı. (...) Mars’ta çalışacak bir sürü iş olacak!2050’ye kadar bir milyon insanı Mars’a götüreceğini söyleyen girişimci, sözlerini şöyle sürdürdü:Starshiple amacımız her bir roketin günde 3, yılda yaklaşık bin uçuş yapabilmesi. Starship'in 100 tonluk taşıma kapasitesi var. Yani 10 Starship roketi bir yıl içinde yörüngeye bir megaton yük taşıyabilir.SpaceX pazar günü Crew Dragon kapsülünün acil kaçış testi için Falcon 9 roketlerinden birini havada patlatmıştı. Patlamadan önce roketten ayrılan kapsül Atlantik Okyanusu’nun önceden belirlenen bölgesine düşmüş ve test başarıya ulaşmıştı.Testin ardından yapılan konferansta konuşan Musk, şirketin Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılacak ilk insanlı görevin 2020’nin ikinci çeyreğinde gerçekleşeceğini açıklamıştı.Editör: Ahmet Şen