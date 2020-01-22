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Bu haber 22 Ocak 2020 13:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​26 Yıllık Asker Firarisi Şanlıurfa Yolunda Yakalandı

Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1994 yılından beri asker firarisi olarak aranan şahıs, Diyarbakır'da yakalandı.

​26 Yıllık Asker Firarisi Şanlıurfa Yolunda Yakalandı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında 21 Ocak Salı günü Diyarbakır-Şanlıurfa istikametinde seyir halinde bulunan bir aracın yol kontrol noktasında durdurulduğu belirtildi.



 

Asker Firarisini Şüpheli Hareketleri Yakalattı

 Açıklamada, "Bahse konu araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir şahıs, kimliğinin yanında olmadığını, kimliğini ibraz edecek başka bir belgenin bulunmadığını beyan etmesi ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kimliğinin tespiti için araçtan indirilmiştir. Şahıs araçtan inmesini müteakip cebinden çıkardığı kimliği ibraz etmiş, yapılan kimlik sorgulamasında Tekirdağ 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan aranma kaydı bulunduğu, şahsın 58 yaşında olduğu ve 1994 yılından beri asker firarisi olduğu tespit edilmiş, H.S. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.


Editör: Ahmet Şen 
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