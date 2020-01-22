Eski Milli Görüşçü Beyazgül, Milli Görüşçüye Salon Vermedi

istenilen Para Verilmesine Rağmen Salon Verilmedi

Şanlıurfa Saadet Partisi Karaköprü İlçe Başkanı Kasım Şaşkın, AGD-MGV ve SAADET PARTİSİ'ne verilen salonların çeşitli bahanelerle verilmediğini, önce maddi konuların sorun edildiğini, istenilen paranın verildiği halde salonu vermediklerini iddia etti.İlçe Başkanı Şaşkın, konu ile ilgili şu açıklamada bulundu;“Kendisinin Milli Görüşçü olduğunu idda eden Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AGD-MGV ve SAADET PARTİSİ'ne verilen salonları önce maddi konuları bahane edip daha sonra başka bir bahaneyle iptal ettirdi. İstenilen para verilmesine rağmen salon verilmedi.”İddiaların üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Editör: Ahmet Şen