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Bu haber 22 Ocak 2020 10:59:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Açanal: Suriyeli Kardeşlerimizin Yaşam Kalitesini Yükseltmek İçin Projeler Yapacağız

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’a Meclis’te yeni görev verildi. Mecliste alınan karar ile Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev alacağı belirtildi.

​Açanal: Suriyeli Kardeşlerimizin Yaşam Kalitesini Yükseltmek İçin Projeler Yapacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) birçok komisyonda görev alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Milletvekili Zemzem Gülender Açanal’a bir görev daha verildi. 




 

Zemzem Gülender Açanal'ın TBMM'deki Görevi Nedir?

Açanal, 
-Tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması 
-Üretimi ve pazarlanması sırasında karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu katip üyeliği 
-Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu sözcülüğü 
-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi alt komisyonunda üyelik görevlerinin yanından; 
Son olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev alacak.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna seçilen Şanlıurfalı Vekil Açanal, görevinin belirlenmesinin ardından Şanlıurfa’ya gelerek açıklamalarda bulundu.




 

“Suriyelilerin Yaşam Şartlarını İyi Hale Getireceğiz”

Açanal, “Komisyon olarak hem Urfalıların hem de Suriyelilerin yaşam şartlarını daha iyi hale getirecek projeler yapacağız inşallah” dedi.





 

Açanal: Beni En Çok İlgilendiren Göçmenler

Açanal, İnsan Hakları Komisyonunda tane alt komisyon olduğunu bu alt komisyonlardan kendisini en çok ilgilendirenin göçmenlerle ilgili olduğunu açıkladı. Açanal; “İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda üç tane alt komisyon var. Birincisi ceza eviyle ilgili, ikincisi çocuk haklarıyla ilgili, üçüncüsü göçmenlerle ilgili, beni en çok ilgilendiren bu kısmıdır. 428 bin misafirimiz var. Sadece çocuklar ve kadınlarla ilgili değil, bütün göçmenlerle ilgili çalışmalarımız olacak. Suriyeli göçmenlerimizin yaşam şartlarını daha iyi hale getirecek projeler yapacağız. Proje çalışmalarına önümüzdeki dönem başlayacak” dedi.






Editör: Ahmet Şen 


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