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Bu haber 22 Ocak 2020 17:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Tacizci Suçüstündeyken Yakalandı!

Birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı…

​Tacizci Suçüstündeyken Yakalandı!

Alınan bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

Zanlı, mahkemece Tutuklandı

Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan şüpheli R.E. (32), polisin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tramvayda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusu akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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