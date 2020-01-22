​Tacizci Suçüstündeyken Yakalandı!

Zanlı, mahkemece Tutuklandı

Alınan bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan şüpheli R.E. (32), polisin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tramvayda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusu akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Editör: Ahmet Şen