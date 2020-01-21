Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Ocak 2020 23:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

​Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal edip satışını yaptıkları belirlenen şahısları takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren takip sonrası belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 11 adrese düzenlenen operasyonda, 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 33 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4’ü tutuklanırken 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Siverek'te Türüne Az Rastlanan Sırtlan Bulundu
​Siverek'te Türüne Az Rastlanan Sırtlan Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde türüne az rastlanan çizgili sırtlan leşi bulundu.
​Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde uyuşturucu madde imal edip satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
​Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu
​Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcularından Nidanur Toprak, 950 atletin katıldığı Turkcell U16 Salon Atletizm Festivalinde Türkiye 3’üncüsü olarak Şanlıurfa'ya büyük gurur yaşattı.
​Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi
​Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi
​Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 104 adet tarihi eser ele geçirildi.
​Kazancı Bedih vefatının 16. yıl dönümünde anılacak
​Kazancı Bedih vefatının 16. yıl dönümünde anılacak
Şanlıurfa’nın unutulmaz gazelhanlarından ‘Kazancı Bedih’ olarak bilinen Bedih Yolluk vefatının 16. yılında anılacak.
​Suruç Devlet Hastanesine Yeni Atamalar Yapıldı
​Suruç Devlet Hastanesine Yeni Atamalar Yapıldı
Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necmi Eşiyok, Suruç Devlet Hastanesine yeni personel atamalarının yapıldığını duyurdu.
​Şanlıurfa’da 2 Milli Eğitim Müdürünün Yerleri Değişti
​Şanlıurfa’da 2 Milli Eğitim Müdürünün Yerleri Değişti
Şanlıurfa’nın iki ilçesinin Milli Eğitim Müdürleri değişti.
​Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı
​Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı
Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında diğer etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.
​Şanlıurfa’da 10 Milyon Liraya 2 Bin Kişilik İstihdam
​Şanlıurfa’da 10 Milyon Liraya 2 Bin Kişilik İstihdam
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mevsimlik tarım işçisi çocuklar sorununu çözmeye yönelik fikir ve önerilerini, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplantısında açıkladı.
Şanlıurfa'da Aşiret Mensupları Arasında Park Kavgası: 7 yaralı
Şanlıurfa'da Aşiret Mensupları Arasında Park Kavgası: 7 yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aşiretten aileler arasında park etme nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
​Şanlıufa’da Sokakta Çiğ Köfte Şöleni
​Şanlıufa’da Sokakta Çiğ Köfte Şöleni
Şanlıurfa’da soğuk havaya aldırış etmeden sokakta yoğrulan çiğ köfte vatandaşların ilgi odağı oldu.
​Özhaseki, Şanlıurfa'da sosyal market açılışına katıldı
​Özhaseki, Şanlıurfa'da sosyal market açılışına katıldı
Haliliye Belediyesi, ‘Gönül Belediyeciliği’ kapsamında vatandaşların yararlanabileceği içinde Sosyal Market, Giyim Market, Aşevi ve Çamaşırhanenin bulunduğu tesisin açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirdi.
​Siverek'te Türüne Az Rastlanan Sırtlan Bulundu
​Siverek'te Türüne Az Rastlanan Sırtlan Bulundu
​Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi
​Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu
​Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu
​Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi
​Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:28
Öğle
12:41
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿