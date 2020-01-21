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Bu haber 21 Ocak 2020 20:30:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Yemyeşil Karaköprü İçin Yeşil Alan Seferberliği Sürüyor

Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü'de yeşil alan oranını artırmak için ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

​Yemyeşil Karaköprü İçin Yeşil Alan Seferberliği Sürüyor

Yemyeşil bir Karaköprü hayali olan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte Karaköprü’de başlayan yeşil alan seferberliği devam ediyor. İlçede yaklaşık 750 bin metrekare alanı kapsayan 120 adet park bulunurken, 2020 yılında bunlara toplam 50 bin metrekarelik 10 adet park daha eklenmesi planlanıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli daha yeşil bir Karaköprü için göreve geldiğinden bu yana yeşil alanlara önem verirken, son 4 yıl içerisinde ilçeye yaklaşık 450 bin metrekare yeşil alan kazandırdı. Bu dönemde 300 binden fazla ağaç ve fidan dikimi de gerçekleştirilerek önemli bir ağaçlandırma oranına ulaşıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli konutlaşma ve betonarme yapıların sürekli arttığı ilçede yeşil alanın elzem olduğuna dikkat çekerken, Karaköprü’ye 2020 yılında da önemli oranlarda yeşil alan kazandıracaklarını söyledi.

Başkan Baydilli yaptığı konuşmada, “Karaköprü ilçemiz her geçen yıl nüfusunu önemli bir oranda artırmakta, bu da yapılaşmayı beraberinde getirmektedir. Betonarme yapıların arasında vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yeşil alanlar, parklar yaparak Karaköprü’yü sadece betonarmeyle anılan bir yer olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultuda göreve geldiğimizden bu yana yeşil alan olabilecek her alanda parklar yaptık ve ilçemize ciddi bir oranda yeşil alan kazandırdık. Tabi ki bu Karaköprü için yeterli değil çünkü her geçen yıl büyüyoruz. 2020 yılında park, ağaçlandırma, refüj gibi çalışmalarla yeşil alan oranımızı katlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Karaköprü Belediyesi 2020 yılında ilçeye 50 bin metrekarenin üzerinde alanı kapsayacak olan 10 adet park kazandıracak.





Editör: Ahmet Şen  
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