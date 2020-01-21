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Bu haber 21 Ocak 2020 18:30:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Kazancı Bedih vefatının 16. yıl dönümünde anılacak

Şanlıurfa’nın unutulmaz gazelhanlarından ‘Kazancı Bedih’ olarak bilinen Bedih Yolluk vefatının 16. yılında anılacak.

​Kazancı Bedih vefatının 16. yıl dönümünde anılacak

Şanlıurfa müziğinin mihenk taşlarından davudi sesli sanatçı Bedih Yoluk, 2004 yılında Şanlıurfa’daki evinde uyudukları esnada sobadan sızan gazdan zehirlenerek eşi ile birlikte hayatını kaybetmişti. 24 Ocak Cuma günü Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda saat 20.00’de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Kazancı Bedih ve Gazelhanlar Anma Gecesi’ düzenlenecek. Birçok söyleşinin yapılacağı ve Büyükşehir Belediyesi Sıra gecesi ile Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosunun sahne alacağı gecede usta sesler anılacak.


Düzenlenecek olan geceye tüm Şanlıurfalıları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa’nın önemli değerlerinden biri olan merhum Bedih Yolluk’u rahmetle anıyoruz. Gerek kişiliği gerekse sanata olan katkısı ise Bedih Yoluk Şanlıurfa’nın önemli değerlerinden biriydi” dedi. 
















Editör: Ahmet Şen 
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