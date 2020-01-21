Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Ocak 2020 19:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförünün kullandığı minibüs tellere asılı kaldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs tellere asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Bedestenlioğlu Mahallesi Şahintepe bölgesinde seyir halinde olan Ahmet Kerçek (53) idaresindeki 60 S 0028 plakalı servis, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. 


 

Minibüs Tellere Asılı Kaldı

Kaldırma çıkarak istinat duvarını aşan minibüs tel örgülere takılarak asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcunun bulunmadığı kazada kalp krizi geçiren sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kerçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis aracı olay mahalline çağrılan kurtarıcıyla yerinden kaldırıldı.


Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs tellere asılı kaldı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, minibüs tellere asılı kaldı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren servis şoförünün kullandığı minibüs tellere asılı kaldı.
​Huzurevlerinde yer kalmadı
​Huzurevlerinde yer kalmadı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonuna bir sunum yaptı.
​Kadın cinayetlerini bitirecek keşif Cezaevinde aklına geldi, çıkınca yaptı
​Kadın cinayetlerini bitirecek keşif Cezaevinde aklına geldi, çıkınca yaptı
Bir vatandaş, artan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi amacıyla elektronik kelepçeye “elektro şok” özelliği ekledi. Yeni sistem sayesinde elektronik kelepçeli kişi, yasaklı kişiye yaklaştığı zaman şok dalga ile hareket edemez hale geliyor.
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
‘Yalnızlık Allah’a mahsustur’ diyen 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
Dere yatağında bulunan ve ejderhayı andıran görüntüsü ile köylüleri heyecanlandıran sürüngen dikkat çekti.
​Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira
​Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2500 TL olacağını açıkladı.
​Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Tesettüre Uyma Mecburiyetini Kaldırıyorum
​Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Tesettüre Uyma Mecburiyetini Kaldırıyorum
2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 'haramı helal kılma yetkisini kullanarak tesettür mecburiyetini kaldırdığını' iddia etti.
Yediği Patates Sonu Oldu
Yediği Patates Sonu Oldu
evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin (33) yediği patatesten sonra yaşamını yitirdi.
​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!
​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım'da Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti.
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
MASAK’ın Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik hazırladığı raporda Oktar’ın 4 yılda 69 Bin liralık prezervatif aldığı ortaya çıktı
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanlığının bu yıl dövizli ve bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlediği ücret açıklandı. 30 Haziran'a kadar bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, 35 bin 54 lira ücret ödeyecek. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 5 bin 261 euro olacak.
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Kızılay, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla ortak yardım kampanyası başlattı. Kampanya için gönderilen her mesaj 10 TL yardım desteği demek.
​Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu
​Şanlıurfalı sporcu Nidanur akranlarına örnek oldu
​Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi
​Şanlıurfa’da 104 adet tarihi eser ele geçirildi
​Yemyeşil Karaköprü İçin Yeşil Alan Seferberliği Sürüyor
​Yemyeşil Karaköprü İçin Yeşil Alan Seferberliği Sürüyor
​Haliliye’de ekipler 4 mevsim iş başında
​Haliliye’de ekipler 4 mevsim iş başında
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:29
Öğle
12:41
İkindi
15:21
Akşam
17:43
Yatsı
19:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿