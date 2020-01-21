​Suruç Devlet Hastanesine Yeni Atamalar Yapıldı

Suruç Devlet Hastanesine 15 yeni hemşire,1 sosyolog,1 çevre mühendisi,2 anestezi teknikeri,1 ebe ve 1 tıbbi sekreter ataması yapıldı.Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necmi Eşiyok atamalarla ilgili şu ifadelere yer verdi:'' Hastanemizde,15 hemşire, 1 sosyolog, 1 çevre mühendisi, 2 anestezi teknikeri, 1 ebe, 1 tıbbi dokümantasyon sekreteri hastanemize atanmış olup, bugünden itibaren iş başlayışı yapıyorlar . Bu atamalar ile personel ihtiyacı giderilmiş oldu. Gelecek bir kaç yıl inşallah çok ihtiyacımız olmayacak. Emeği geçenlere, Suruç halkı adına teşekkür ederiz.”Editör: Ahmet Şen