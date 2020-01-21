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Bu haber 21 Ocak 2020 12:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​Suruç Devlet Hastanesine Yeni Atamalar Yapıldı

Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necmi Eşiyok, Suruç Devlet Hastanesine yeni personel atamalarının yapıldığını duyurdu.

​Suruç Devlet Hastanesine Yeni Atamalar Yapıldı

Suruç Devlet Hastanesine 15 yeni hemşire,1 sosyolog,1 çevre mühendisi,2 anestezi teknikeri,1 ebe ve 1 tıbbi sekreter ataması yapıldı.




Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Necmi Eşiyok atamalarla ilgili şu ifadelere yer verdi:
'' Hastanemizde,15 hemşire, 1 sosyolog, 1 çevre mühendisi, 2 anestezi teknikeri, 1 ebe, 1 tıbbi dokümantasyon sekreteri hastanemize atanmış olup, bugünden itibaren iş başlayışı yapıyorlar . Bu atamalar ile personel ihtiyacı giderilmiş oldu. Gelecek bir kaç yıl inşallah çok ihtiyacımız olmayacak. Emeği geçenlere, Suruç halkı adına teşekkür ederiz.”


Editör: Ahmet Şen  
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