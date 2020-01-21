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Bu haber 21 Ocak 2020 10:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

karısını Takip Ederek Parkta Silahla Vurdu

Bir zanlı ayrılmak üzere olduğu karısını omzundan ve göğsünden silahla vurdu, ardından yaralı kadının başında polisi bekledi.

karısını Takip Ederek Parkta Silahla Vurdu

İzmir Dikili'de sanayide oto boya ve kaporta dükkanı bulunan Murat S. (50) bir süredir aralarındaki sorunlar yüzünden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Leyla S.'yi (45) Dikili 75. Yıl Parkı'nda arkasından takip ederek silahla vurdu. Çevredeki kalabalığa aldırmayarak silah ile ateş açan Murat S. vurularak yere düşen kadının başında polisin gelmesini bekledi. Polislerin gelmesinin ardından silahını bırakarak teslim olan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Dikili Devlet Hastanesine sonra da Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi. Omzuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S. ameliyata alındı. Çiftin iki kızı olduğu öğrenildi. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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karısını Takip Ederek Parkta Silahla Vurdu
karısını Takip Ederek Parkta Silahla Vurdu
Bir zanlı ayrılmak üzere olduğu karısını omzundan ve göğsünden silahla vurdu, ardından yaralı kadının başında polisi bekledi.
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