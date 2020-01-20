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Bu haber 20 Ocak 2020 22:20:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadın cinayetlerini bitirecek keşif Cezaevinde aklına geldi, çıkınca yaptı

Bir vatandaş, artan kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi amacıyla elektronik kelepçeye “elektro şok” özelliği ekledi. Yeni sistem sayesinde elektronik kelepçeli kişi, yasaklı kişiye yaklaştığı zaman şok dalga ile hareket edemez hale geliyor.

​Kadın cinayetlerini bitirecek keşif Cezaevinde aklına geldi, çıkınca yaptı

Devletin mevcut uygulamasında mahkeme kararı ile şüphelilere takılan elektronik kelepçe, yasaklı kişiye yaklaşıldığında polise uyarı gönderiyor.

Daha önce ilginç keşifleri bulunan Mustafa Yiğit, cezaevinde yattığı sırada artan kadın cinayetleri haberlerinden etkilenerek, kadına yönelik şiddeti azaltmak için bir keşif yapmayı düşündü.
Elektronik kelepçeyi geliştiren Yiğit, ona şok dalga akım verme özelliği ekledi. Mustafa Yiğit'in geliştirdiği sistem ile şüpheli, yasaklı kişiye yaklaşınca elektronik kelepçe elektro şok veriyor. Bu sayede kişi, mağdurun yakına bile yaklaşamıyor. Yeni sistemde istenen mesafe ayarı da yapılabiliyor.



 

“Kadına yönelik şiddeti oluşmadan engellemek istiyoruz”

Yaptığı keşifle kadın cinayetlerinin önüne geçmeyi planladığını ifade eden Mustafa Yiğit, keşfinin FM frekanslarıyla çalıştığını ve istenilen mesafeye göre ayarlanabileceğini söyledi. Yiğit, “Elektronik kelepçe zaten uygulanıyor. Biz bu sisteme şok ekleyerek, yasaklı kişilerin diğer kişiye yaklaşmasını önlemek istiyoruz. Böylece hem saldırganın suç işlemesinin önüne geçilecek hem de diğer tarafın zarar görmesi engellenecek” dedi.

Geliştirdiği sistemin amacının suçu önlemek olduğunu kaydeden Yiğit, “Geliştirdiğimiz sistemle, yasaklı kişinin yaklaşmaması gereken mesafe ayarlanır, 100-200 metreye kadar belirlenebilir. Şoku yiyen kişi, böylece kadına gidip de eylemini gerçekleştiremez, geri adam atmak zorunda kalır. Temel amacımız, suçu işlenmeden engellemektir” diye konuştu.




 

“Kadınlar ölmesin diye böyle bir şey düşündük”

Cezaevinde yatığı dönemde kadına yönelik şiddet haberlerinden etkilendiğini ve şiddetin önüne geçmek için bu keşfi yaptığını vurgulayan Yiğit, “Benim bu keşiflerden bir ticari beklentim yok. Amacımız insanlığa faydalı olacak işler yapmak. Daha önce yaptığımız projeler geliştirilip, dünyada ödüller de aldı. Kadınlar ölmesin diye böyle bir şey düşündük. Bu sadece kadınlar için değil, şiddet gören erkekler için de kullanılabilir. Bazı suçların engellenmesi için teknolojiyi de kullanabiliriz. Cezaevinde yatarken, sürekli kadına yönelik şiddet haberleri görüyordum. Türkiye bu olaylara büyük tepkiler veriyordu. Ne yapabilirim diye düşündüm ve kafamda bu keşfimi tasarladım. Çıkınca da uygulamaya koydum. Denemeleri de bugün yaptık ve başarılı olduk. Yapılan keşif, devletin uyguladığın elektronik kelepçe sistemi ile aynı sadece şok eklenecek. Umarım kadına yönelik şiddetin azalması için geliştirilip, hayata konulur” diye konuştu.

Yapılan keşfi olumlu bulan vatandaşlar ise kadına yönelik şiddetin azaltılması için ortaya konulan bütün fikirlerin dikkate alınması gerektiğini belirttiler.






Editör: Ahmet Şen  
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​Kadın cinayetlerini bitirecek keşif Cezaevinde aklına geldi, çıkınca yaptı
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