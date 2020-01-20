​Yavuz Başkanın Mutlu Günü

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve eşi Saide Yavuz’un kızı Cansu Yavuz, hayatını Şükran - Mahmut Karaoğlan çiftinin oğlu İbrahim Halil ile birleştirdi.Harran Üniverstesi Kongre ve Düğün Salonunda yapılan düğün töreninde genç çiftin nikahını Karaköprü Belediye Başkanı Vekili kıyarken nikah Şahitliklerini, TBMM İdare Amiri ve Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin eşi Gülhan Erin 20. Zırhlı Tuğay Komutan Yardımcısı Albay Ercan Eroğlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici Ak Parti Eyyibiye İlçe Başkan Yardımcısı Ali Yavuz yaptılar.Düğünde Mevlidi Şerif ve Kur’an-ı Kerim okundu, dua yapıldıktan sonra misafirlere yemek ikram edildi.Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, düğün merasiminde kendisini yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabalarına gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.Birbirilerine oldukça yakıştıkları görülen ve mutlulukları gözlerinden okunan genç çifte bizlerde ömür boyu mutluluklar diliyoruz.Editör:Ahmet Şen