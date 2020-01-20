Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Ocak 2020 19:20:01 Tarihinde eklenmiştir.

​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim

‘Yalnızlık Allah’a mahsustur’ diyen 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.

​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim

Edirne'de memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.


Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye “Edirne'de devlet emeklisi 62 yaşında 33 yıldır yalnız yaşayan dul bekar beyim. Sıcak yuva kurmak dileğimdir. Maddi ve manevi beklentisi olmayan, vicdan sahibi olan ciddi hanımefendiler tercihimdir. Aramanızı arz ederim” sözleriyle ilan verdiğini söyledi.


“Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim. Yalnızlık Allah'a mahsustur, dört duvar arasında yalnız oturuyorum” diyerek artık yalnızlığın canına tak ettiğini ifade eden Seyhan, “Emekli maaşım var kirada oturan birisiyim, başkada bir gelirim birikimim yok. Hayat arkadaşı eş arıyorum” dedi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
‘Yalnızlık Allah’a mahsustur’ diyen 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, 33 yıldır hayırlı bir kısmet bulamayınca çareyi gazeteye ilan vermekte buldu.
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
Dere yatağında bulunan ve ejderhayı andıran görüntüsü ile köylüleri heyecanlandıran sürüngen dikkat çekti.
​Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira
​Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 500 lira
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2500 TL olacağını açıkladı.
​Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Tesettüre Uyma Mecburiyetini Kaldırıyorum
​Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: Tesettüre Uyma Mecburiyetini Kaldırıyorum
2000'li yılların başında kendisini 'Mesih' ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 'haramı helal kılma yetkisini kullanarak tesettür mecburiyetini kaldırdığını' iddia etti.
Yediği Patates Sonu Oldu
Yediği Patates Sonu Oldu
evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin (33) yediği patatesten sonra yaşamını yitirdi.
​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!
​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım'da Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti.
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
MASAK’ın Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik hazırladığı raporda Oktar’ın 4 yılda 69 Bin liralık prezervatif aldığı ortaya çıktı
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanlığının bu yıl dövizli ve bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlediği ücret açıklandı. 30 Haziran'a kadar bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, 35 bin 54 lira ücret ödeyecek. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 5 bin 261 euro olacak.
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Kızılay, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla ortak yardım kampanyası başlattı. Kampanya için gönderilen her mesaj 10 TL yardım desteği demek.
​Volkswagen Gelmeden Dolandırıcıları Türedi
​Volkswagen Gelmeden Dolandırıcıları Türedi
Otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurma girişimini fırsat bilen dolandırıcıların, henüz temeli dahi atılmayan Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme vaadiyle iş arayan kişileri dolandırdığı öğrenildi.
​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi. Wikipedia'nın Türkiye'de saat 22.30 sıralarında erişime açılacağı öğrenildi.
​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşen minik kız yola savruldu. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
​Yavuz Başkanın Mutlu Günü
​Yavuz Başkanın Mutlu Günü
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu
​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:29
Öğle
12:41
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:01
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿