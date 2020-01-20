​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim

Edirne'de memur olarak çalıştıktan sonra emekli olan 62 yaşındaki Abdullah Seyhan, eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 33 yıldır yalnız yaşıyor.Seyhan, yalnızlığın kendisine çok zor geldiği için gazeteye “Edirne'de devlet emeklisi 62 yaşında 33 yıldır yalnız yaşayan dul bekar beyim. Sıcak yuva kurmak dileğimdir. Maddi ve manevi beklentisi olmayan, vicdan sahibi olan ciddi hanımefendiler tercihimdir. Aramanızı arz ederim” sözleriyle ilan verdiğini söyledi.“Memurken talip olanlar vardı ama evlenmedim. Yalnızlık Allah'a mahsustur, dört duvar arasında yalnız oturuyorum” diyerek artık yalnızlığın canına tak ettiğini ifade eden Seyhan, “Emekli maaşım var kirada oturan birisiyim, başkada bir gelirim birikimim yok. Hayat arkadaşı eş arıyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen