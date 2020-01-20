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Bu haber 20 Ocak 2020 23:20:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Ölü Sayısı 3’e Yükseldi! Gizemli Hastalığın Önüne Geçilemiyor

Bir süre önce ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ye yükseldi.

​Ölü Sayısı 3’e Yükseldi! Gizemli Hastalığın Önüne Geçilemiyor

Çin'de Wuhan kenti sağlık birimlerinin Cumartesi günü 59, Pazar günü de 77 olmak üzere 136 yeni vakanın tespit edildiğini açıklamasının ardından kentte görülen toplam vaka sayısı 198'e çıktı. Wuhan kentinde bir süre önce ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ye yükseldiği bildirildi. Yeni tip corona virüsünden kaynaklanan vakalara ilk kez Çin'in diğer kentlerinde rastlandığı da belirtildi.


 

Virüs gittikçe yayılıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, başkent Pekin'de 2 ve ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde 1 vaka tespit edildiğini açıkladı. Pekin'deki 2 hastanın yakın tarihte Wuhan'a seyahat ettikleri, Shenzhen'deki 1 hastanın da geçtiğimiz ayın sonlarında Wuhan'daki akrabalarını ziyaret ettiği açıklandı.

Zhejiang eyaleti de dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda kişinin karantina altında tutulduğu aktarıldı.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, salgının “önlenebilir ve kontrol edilebilir” olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu salgının Çin'de ortaya çıkan ve 2002-2003 yıllarında 700'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan SARS gibi ciddi düzeyde olmadığı ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da ilgili makamların durumu yakından gözlemlediği, olay karşısında büyük bir ciddiyet ve profesyonellikle adım atıldığı kaydedildi. Bakanlık, Çin genelinde konuyla ilgili olarak çok katı önleyici planlar uygulandığını, hastaların tedavisi için de yoğun çaba harcandığını belirtti.



 

Güney Kore'de ilk vaka

Güney Kore sağlık birimleri tarafından bugün yapılan açıklamada ise ülkede Çin'de ortaya çıkan corona virüsüyle ilişkili ilk vakanın görüldüğü bilgisi doğrulandı.
Çin sınırları dışındaki ilk vakaya Tayland'da rastlanmıştı. Daha sonra Hong Kong ve Japonya'da da benzer vakalara rastlandığı, Singapur ve Vietnam sağlık birimlerinin de benzer belirtiler gösteren bazı kişileri karantina altında tuttuğu bildirilmişti.



 

Wuhan kentinde rastlanmıştı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "2019-nCoV" adı verilen virüse ilk kez Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan kentinde rastlanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni virüsün yayılma tehlikesine karşı dünya genelindeki hastaneleri uyarmıştı.

Hastalık genel olarak burun akıntısı, sinüs ve üst boğaz rahatsızlıkları gibi soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterirken, hapşırma, öksürme veya doğrudan temas gibi yollarla bulaştığı düşünülüyor.
Virüse Wuhan kentinde su ürünleri satılan bir pazardan alınan örneklerde de rastlandığı, hastaların çoğunun pazardaki satıcılar ve pazara sıklıkla giden kişilerden oluştuğu kaydedildi.


 

Bahar Bayramı öncesi uyarı

Öte yandan, Çin'de bu hafta Ay takvimine göre yeni yıla girilecek. Yeni yılla birlikte başlayacak Bahar Bayramının öncesinde yaşanan yoğun seyahat süreci, salgının yayılması konusunda da endişelere yol açıyor. Çinli yetkililer, dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak nitelendirilen dönemde vatandaşlara maske takmaları ve hijyene önem vermeleri gibi uyarılarda bulunuyor.



Editör: Ahmet Şen  
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Sağlık
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