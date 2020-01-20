Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Ocak 2020 17:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un cezası belli oldu. Katil Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu

Üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, 2. kez hakim karşısına çıktı. ‘Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç, Van’daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alındı.



 

Katil Yeniden Akıl Sağlığı Raporu İstedi

Yakınların ve çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada mahkeme Başkanı katil Özgür Arduç’a akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Özgür Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliği ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti.


Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, sanık Özgür Arduç’a bazı sorular sordu. Poyraz, sanık Arduç’a, “Cezaevinden kaçtığını söylemene rağmen olay günü hamam, sakal tıraşı parasını nereden buldun, kaldığın otelin sahibini tanıyor musun, silah bulmaya Ulubey ilçesine dolmuşla taksi ile mi gittin, yol parasını nasıl buldun?” diye sordu. Sanık Özgür Arduç, bu sorulara cevap vermek istemedi.




 

Ceren’in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Verildi

Mahkeme heyeti dosya açısından araştırılacak bir konu kalmadığını belirterek savcının mütalaa talebini açıklamasını istedi. Savcı mütalaasında tüm delillerin yeterli olduğunu, olayın aydınlatıldığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Mahkeme heyeti kısa bir ara vererek karadı açıkları. Karara göre sanık Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu
​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu
Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un cezası belli oldu. Katil Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
​Şanlıurfa’da Doğum Rekoru Kırıldı
​Şanlıurfa’da Doğum Rekoru Kırıldı
anlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de 2019 yılında doğum rekoru kırılarak 2 bin 776 bebek dünyaya geldi.
​73 Kişiyi 19 Milyon Lira Dolandırmıştı! Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz
​73 Kişiyi 19 Milyon Lira Dolandırmıştı! Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz
Yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.
​Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü
​Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü
Bir kişi, parkta kavga ettiği kuzenini tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.
​Korkunç Olay! Araba İçinde 1 Ölü 1 Ağır Yaralı Halde Bulundu
​Korkunç Olay! Araba İçinde 1 Ölü 1 Ağır Yaralı Halde Bulundu
Dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin şüphe üzerine kontrol ettiği otomobilin içerisinde şoför ölü, aracın arka koltuklarında bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak bulundu.
​Sokak Ortasında Dehşet: Annesi ve eşini öldürdü
​Sokak Ortasında Dehşet: Annesi ve eşini öldürdü
Bir şahsın sokak ortasında silahla vurduğu annesi ve eşi hayatını kaybetti.
​Vahşi cinayete 3 tutuklama
​Vahşi cinayete 3 tutuklama
Aynı mahallenin farklı sokaklarında iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış halde bulunan Irak uyruklu şahsın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı.
​Antep’te sahte evlilik operasyonu 6 kişi tutuklandı
​Antep’te sahte evlilik operasyonu 6 kişi tutuklandı
Gaziantep’te 22 Türk vatandaşını haberleri olmadan yabancı uyruklularla evlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
​Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen anaokulu idarecisi kadın, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.
Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler
Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler
Park yüzünden çıkan kavgada, yaşlı çift öldüresiyle dayak yedi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engelli olan 66 yaşındaki kadının gözü mosmor olurken, eşinin de ensesi yarıldı.
​9 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı
​9 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı
Bir binanın 2. katından beton zemine düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
​Polis Memuru Kimlik Sorgusunun Ardından Beylik Tabancası ile Kendini Öldürdü
​Polis Memuru Kimlik Sorgusunun Ardından Beylik Tabancası ile Kendini Öldürdü
Bir petrol istasyonundaki çalışan personellere kimlik sorduktan sonra yolun ortasına geçen polis memuru, silahı ile kendini vurduğu anın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerinden silahı çalan bir kişi de polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
​Yavuz Başkanın Mutlu Günü
​Yavuz Başkanın Mutlu Günü
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
​33 Yıldır Bulamayınca Gazeteye İlan Verdi: Aramazı Arz Ederim
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
​Köylüler Ejderha Bulduk Dedi: Ağzından Alev Çıkacak Mı Diye Bekledik
​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu
​Ceren’in Katilinin Cezası Belli Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:29
Öğle
12:41
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:01
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿