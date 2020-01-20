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Bu haber 20 Ocak 2020 15:20:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Özhaseki, Şanlıurfa'da sosyal market açılışına katıldı

Haliliye Belediyesi, ‘Gönül Belediyeciliği’ kapsamında vatandaşların yararlanabileceği içinde Sosyal Market, Giyim Market, Aşevi ve Çamaşırhanenin bulunduğu tesisin açılışını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirdi.

​Özhaseki, Şanlıurfa'da sosyal market açılışına katıldı

Haliliye Belediyesi mevcut hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik çerçevesindeki hizmetlerine de ara vermeden devam ediyor. “Haliliye için Canla Başla” sloganı ile yola çıkan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda vatandaşların yararlanabileceği içinde Sosyal Market, Giyim Market, Aşevi ve Çamaşırhanenin bulunduğu yeni tesisin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti.


Mehter takımı ve Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışı törenine Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Haliliye Belediye Meclis üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.








 

Başkanlar Tesiste İncelemede Bulundu

Açılışın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve protokol üyeleri Başkan Canpolat eşliğinde açılışı gerçekleşen tesislerde incelemelerde bulundu.


 

Canpolat: sosyal market, giyim marketi, aşevi ve çamaşırhanenin hep birlikte açılışını gerçekleştirdik

İncelemeler sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve protokol üyeleri toplantı sonunda geçti. Burada açılışı konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, gönül belediyeciliğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Bizler yola çıktığımız zaman Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerek sosyal belediyecilik gerek gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla kendimize destur edinerek çalışmalarımıza devem ettik. Yaklaşık 10 aydır görevdeyiz. Bu görev çerçevesinde başta Büyükşehir başta olmaz üzere milletvekillerimiz ve teşkilatımızla en önemlisi halkımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada bunun ilk meyvesi olan sosyal market, giyim marketi, aşevi ve çamaşırhanenin hep birlikte açılışını gerçekleştirdik. Kapılarımız, telefonlarımız sonuna kadar açık. Bunu kendimize şiar edinmiş yolumuza devam ediyoruz. Ben buradan bizlere kat sağlayan vekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize ve en önemlisi halkımıza çok teşekkür ediyorum.”







 

Özhaseki: Haliliye Belediye Başkanımız da gayretli bir arkadaşımız

Şanlıurfa’da seçilen belediye başkanların tek tek genel merkezden tarafından incelendiğine belirterten Özheseki, “Değerli kardeşlerim aslında şehirlerimiz çok kadim. Zaten şuan dünyanın en kadim şehrinde bulunuyoruz. Böyle bir şehirde peygamberleri şehrinde bulunmanın da onurunu gururunu yaşıyorum. Şehirlerimiziz hayatı devletlerin hayatında bile eski. Şimdi içerinde bulunduğumuz şehri düşünün 12 bin yıllık. Böylesi eski yani 12 bin yıllık bir devlet göremezsiniz. Cenabı Hakk’a şükürler olsun ki artık şehirlerimiz Avrupa ile yarışacak hale geldi. Son dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri ile gönül belediyeciliğini inşa ediyoruz. Belki de en çok şansa sahip belediye başkanlarıdır. Eğer hayır işleri yapmışsa eldeki imkanları doğru bir şekilde halkın namına kullanmışsa onun ortaya koyacağı eserlerden dolayı hatırlanır. Bir de imtihan yeri tabi. Oradaki imkanları doğru kullanıp Allah’ın huzuruna çıktığımızda hesap verebildiysek ne mutlu bizlere, değilse Allah yardım etsin o insana. Haliliye Belediye Başkanımız da gayretli bir arkadaşımız. Teşkilatlardan yetişen bir arkadaşımız. Tabi ki diğer merkez ilçe belediye başkanlarımız ve diğer arkadaşlarımız da genel merkez tarafından tek tek incelenip sizlerin önüne aday olarak takdim edildiler. Allah sizlerden de razı olsun. Seçtiniz onları iş başına getirdiniz. Şimdi sıra onlarda imtihan sırası onlarda hizmet sırası onlardadır. Onlarda inşallah burada güzel iş yapacaklar ve sizlerin dualarını alacaklar” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler buradan ayrıldı. Öte yandan Haliliye Belediyesi açılışa katılım gösterenlere çorba ve tirit ikramında bulundu.






Editör: Ahmet Şen 
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