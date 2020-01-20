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Bu haber 20 Ocak 2020 14:20:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa İtfaiyecilerden Duygulandıran Hareket

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken olay yerine giden itfaiyeciler, üşüyen yaralı yaşlı kadının üstünü parkeleriyle örttü.

​Şanlıurfa İtfaiyecilerden Duygulandıran Hareket

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Maşuk Toki girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 NTK 32 plakalı otomobil ile 63 YE 632 plakalı otomobil, trafik sinyalizasyon işaretlerinin bulunduğu bölgede çarpıştı. Kazada İrem K., Arife M. ve Güler M. yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgeye giden itfaiye ekipleri yaralılar arasında bulunan üşüyen yaşlı kadının üstünü parkeleriyle örterek ısıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürdü.







Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









Editör: Ahmet Şen 
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