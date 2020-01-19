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Bu haber 19 Ocak 2020 18:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​73 Kişiyi 19 Milyon Lira Dolandırmıştı! Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz

Yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.

​73 Kişiyi 19 Milyon Lira Dolandırmıştı! Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz

Mertgil’in avukatı Erdal Yıldız, kararla birlikte tutuklanarak cezaevine konulan müvekkili hakkında verilen tutuklama kararı için Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunacaklarını söyledi.



Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil (39) ve 7 tutuksuz sanık, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son defa hakim karşısına çıktı. Müştekilerin şikayetlerini tekrarladıkları duruşmada sanıklar, dolandırıcılık kastıyla hareket etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, Arzu Mertgil'e 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Arzu Mertgil'in yakalanarak tutuklanmasına, Gökmen Şentürk'e 16 yıl 8 ay ve 33 bin 320 lira para ve yurt dışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verdi. Aynı davada Barış Baştürk, hapis cezası almadığı, diğer sanıklar Reşat A., Azime K., Erkan K. birlikte beraat etti. Serkan Ç. ile Selçuk T., bazı müştekilere karşı uzlaşma kapsamında olduğundan dava dosyaları ayrılarak yeniden yargılanma yapılmasına karar verildi.
Mahkemece hakkında hapis cezası kararıyla birlikte verilen tutuklama sonucu evinde gözaltına alınan Arzu Mertgil, Bursa Adliye Sarayı'na sevk edildi. Hakkında yapılan tutuklama işlemlerinden sonra Mertgil, Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konuldu. Mertgil'in avukatı Erdal Yıldız, “Müvekkilimiz zaten yasal tutukluluk süresinin aşılması nedeniyle tahliye edilmişti. Tekrar kararla birlikte tutuklanması yasa aykırıdır. Bu sebeple tutuklulukla ilgili bir üst mahkeme itirazda bulunacağız” dedi.





Editör: Ahmet Şen  
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Asayiş
​73 Kişiyi 19 Milyon Lira Dolandırmıştı! Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz
​73 Kişiyi 19 Milyon Lira Dolandırmıştı! Ponzi Arzu'dan tutuklama kararına itiraz
Yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.
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