Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan, Şanlıurfa’da

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2020 yılı Hacında görev alacak Din görevlileri, Bayan irşad görevlileri ve Ekip personeli mülakatı için Şanlıurfa'ya geldi. Bircan, Mülakat öncesi imtihana girecek personelle hasbihal ederek sınava giren personele moral verip başarılar diledi.Hac ve umre ile alakalı akıllara takılan soruları cevapladı. Sınava giren Personelimiz imtihanların il bazlı olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.Genel Müdür Bircan; imkanlar ölçüsünde mülakatları illerimizde yapmayı planladıklarını ve personelimiz görev yaptığı yere gitmek söyledi.Editör: Ahmet Şen