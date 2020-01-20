Büyükşehir Meclis Üyelerinin Canları Yurtdışı Gezisi İstedi, Bahane Ne Köy Yolları Oldu

Alttan Isıtmalı Otoban Mı Yapacaksınız?

Urfalıların Buna Rızası Yok

Gündeme damga vuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında köy yollarını incelemek üzere İspanya ve İtalya’ya gitme kararı aldındı. Bütün Şanlıurfa meclisin köy yollarını incelemesi için İspanya ve İtalya’ya gitme durumunu tartışıyor. Şanlıurfa’daki köy yollarının yapılması için yurtdışındaki kentlere gitmenin nedeni bir türlü anlaşılmasa da vatandaşların yaptığı yorumlarla yetkililerden cevap beklediğini ifade etti.İşte Şanlıurfa kamuoyunun “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısında köy yollarının incelenmesi için İspanya ve İtalya’ya gitme” konusu ile ilgili yaptığı bazı yorumlar“Urfa büyük şehir belediye Meclisi köy yollarını incelemek üzere İspanya ve İtalya’ya ekip göndermek için kararı tartışıyor… siz buna açıkça kış turu için İspanyol boğa güreşi ve karnavala katılmak için kaçamak deseniz mahçup mu olursunuz... Ulan altı üstü köy yolu yapacaksınız alttan ısıtmalı otoban değil..”Büyükşehir belediye meclis üyeleri sözde köy yollarını özde gezip tozmak parasını bize ödetmek için İspanya ve İtalya'ya gideceklermiş İtalya ve İspanya teknolojik olarak Avrupa kıtasının en geri kalmış ülkeleridir. Ama turistlik olarak sahilleri çok meşhurdur İspanya'da ki İbiza adasını oradaki plajları zaten acundan biliyorsunuz. İtalya'ya gitmişken İtalya'da ki plajlar da meşhurdur zaten mevsim yaz orda ama Pompei şehri de var orada Allah'ın hainleri yetim hakkı yiyenleri cezalandırdığı şehir.Hem gitseniz ne anlarsınız? Eğitim seviyeniz belli, inşaat mühendisi, ulaştırma mühendisi değilsiniz İtalya'nın İspanya'nın böyle köy yollarımız dünyada örnek alınıyor gibi bir iddiası da yok kısacası haram para ile gideceksiniz Urfalıların buna rızası yok. Çok istiyorsanız kendi paranızla Kayseri'ye gidin orası için şehircilik kültürü oturmuş diyorlar gidin bakın soğuk yer yolları sağlamsa onların yöntemini alın hala gidin bakın diyorum uzmanı gitsin baksın paranızla gidiyorsanız bu israftır paramızla gidiyorsanız bu haramdır.(Barcelona)(Fransa İtalya)(İbiza İspanya)(Roma-İtalya)(İtalya- Pisa)(İspanya)(İspanya)Editör: Ahmet Şen