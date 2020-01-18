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Bu haber 18 Ocak 2020 21:49:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’dan mutlu Haber! Kaybolan Öğrenciler Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra kaybolan 2 kardeş Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ekipleri özverili çalışmanın sonucunda Şanlıurfa merkezdeki bir meydanda polis tarafından bulundu.

​Şanlıurfa’dan mutlu Haber! Kaybolan Öğrenciler Bulundu

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulu’nda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, 14 yaşındaki Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp, Şanlıurfa merkezde bulundu. Karne notları kötü olduğu gerekçesiyle eve gitmeyerek kaçtıkları iddia edilen kardeşler, Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesindeki Topçu Meydanı’nda bulundu. Polisin bulduğu kardeşler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.


 

Karne Notları kötü Diye Kaçtılar

Sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerden Medine Baturalp, karne notlarının kötü olması nedeniyle evden kaçtıklarını söyledi. Siverek’ten Şanlıurfa’ya nasıl geldikleri öğrenilemeyen iki kardeşin ailesine teslim edileceği öğrenildi.


Editör: Ahmet Şen
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