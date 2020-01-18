Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 18 Ocak 2020 18:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler

Park yüzünden çıkan kavgada, yaşlı çift öldüresiyle dayak yedi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engelli olan 66 yaşındaki kadının gözü mosmor olurken, eşinin de ensesi yarıldı.

Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler

Olay, Bursa şehir merkezinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen Nesrin (66) ve Hüseyin (70) Enözel çifti, evlerinin önüne geldi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engeli olan eşini dairelerine çıkarmak için otomobili apartmanın önüne park eden Hüseyin Enözel, kimliğini bilmediği kişinin hakaretlerine maruz kaldı. Otomobili dükkânın önüne çektiği için motosikletini içeri sokamadığını belirten kişi, arabadan inmeye çalışan Nesrin Enözel’e elindeki sert bir cisimle vurdu. Daha sonra Hüseyin Enözel’e saldıran zanlı, olay yerinden kaçtı. Bağrışmaları duyan vatandaşlar da apartmanın önüne çıktı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gözünden ve anlından yaralanan Nesrin ile ensesinden darbe alan Hüseyin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Neden böyle bir saldırıya maruz kaldıklarına anlam veremediklerini belirten Nesrin Enözel, “Doktordan geldik. Arabayı park edecektik. Ben zor yürüdüğüm için eşim arabayı apartmanın önüne çekti. Daha sonra oradan alacaktı. Ama bize saldıran kişi, küfürler etmeye başladı. İlk başta bana vurdu. Daha sonra eşime saldırdı. Elinde sert bir şeyler vardı. Otomobil olduğu için dükkâna motorunu koyamıyormuş. Oraya yazı yazmış. Kimse arabasını park etmesin diye. Onun için bize saldırmış. Daha önceden ne husumetimiz var. Ne de aramızda geçen bir diyalog. Eşim her zaman beni ilk önce apartmanın önünde indirir engelim olduğu için daha sonra otomobili yolun karşısına park eder” dedi.

Vurunca kendisinin yere düştüğünü ifade eden Nesrin Enözel, “Zaten ayakta zor duruyorum. Komşular kurtardı. Tepemden atlayıp vurdu. Ben bir damla kalıyorum. O deve gibiydi” diye konuştu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 







Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler
Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler
Park yüzünden çıkan kavgada, yaşlı çift öldüresiyle dayak yedi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engelli olan 66 yaşındaki kadının gözü mosmor olurken, eşinin de ensesi yarıldı.
​9 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı
​9 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı
Bir binanın 2. katından beton zemine düşen 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
​Polis Memuru Kimlik Sorgusunun Ardından Beylik Tabancası ile Kendini Öldürdü
​Polis Memuru Kimlik Sorgusunun Ardından Beylik Tabancası ile Kendini Öldürdü
Bir petrol istasyonundaki çalışan personellere kimlik sorduktan sonra yolun ortasına geçen polis memuru, silahı ile kendini vurduğu anın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerinden silahı çalan bir kişi de polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da Bir Kayıp Daha! 3 Çocuk Benzer Şekilde Ortadan Kayboldu
Şanlıurfa'da Bir Kayıp Daha! 3 Çocuk Benzer Şekilde Ortadan Kayboldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün yaşanan iki kaybın ardından bir kayıp haberi daha geldi.
Devlet Hastanesi Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Ölü Olarak Bulundu
Devlet Hastanesi Tuvaletinde Yeni Doğmuş Bebek Ölü Olarak Bulundu
Devlet hastanesinin tuvaletinde ölü olarak bulunan yeni doğmuş kız bebeğinin annesi ve anneannesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
90 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedi İle 3 Gün Aynı Evde Yaşadı
90 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedi İle 3 Gün Aynı Evde Yaşadı
90 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan ve yakınlarının 3 gündür kendisinden haber alamadığı kadın evde ölü bulundu. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen kadının annesinin ölen kızı ile 3 gündür aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.
​Metin İyidil'in kızı ve damadı da gözaltında
​Metin İyidil'in kızı ve damadı da gözaltında
Yeniden tutuklanan eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil’i sakladıkları gerekçesiyle İyidil’in kızı Aslı Özdemir ile damadı Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir de gözaltına alındı.
​Alkollü Kadın, Eski Erkek Arkadaşının İş Yerine Saldırdı
​Alkollü Kadın, Eski Erkek Arkadaşının İş Yerine Saldırdı
Alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran kadın polis tarafından sakinleştirilerek karakola götürüldü.
Vekil Özyavuz, Gazi Mecliste Konuştu
Vekil Özyavuz, Gazi Mecliste Konuştu
Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, Gazi Mecliste yaptığı açıklamayı kamuoyuyla paylaştı.
​Annesinin Başına Keserle Vurup Cesedi Arkadaşıyla Ortadan Kaldırdı
​Annesinin Başına Keserle Vurup Cesedi Arkadaşıyla Ortadan Kaldırdı
Tartıştığı annesini başına keserle vurarak öldüren zanlı ve cesedi ortadan kaldırmasına yardım eden bir kişi adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ve arkadaşının cinayetin ardından cesedi taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
​Arkadaşıyla Pastanede Otururken Silahlı Saldırıya Uğradı
​Arkadaşıyla Pastanede Otururken Silahlı Saldırıya Uğradı
Pastanede arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar saniye saniye görüntülendi.
​Kafede Bıçaklanan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
​Kafede Bıçaklanan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bir kafede yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti.
Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler
Park Yüzünden Çıkan Kavgada Yaşlı Çifti Öldüresiye Dövdüler
​Şanlıurfa’da Yanan araçlarını görünce sinir krizi geçirdiler
​Şanlıurfa’da Yanan araçlarını görünce sinir krizi geçirdiler
​Özhaseki: Şanlıurfa Destan Yazmıştır
​Özhaseki: Şanlıurfa Destan Yazmıştır
​9 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı
​9 Yaşındaki Çocuk 2. Kattan Beton Zemine Düşerek Ağır Yaralandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:30
Öğle
12:40
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
18:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿