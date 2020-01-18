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Bu haber 18 Ocak 2020 17:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yanan araçlarını görünce sinir krizi geçirdiler

Şanlıurfa’da yanan araçlarını gören sahipleri sınır krizi geçirerek alev topuna dönen aracı izledi.

​Şanlıurfa’da Yanan araçlarını görünce sinir krizi geçirdiler

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Güzelşehir Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan aracı görenler itfaiyeye haber verdi. Araçlarının yandığını gören sahipleri, olay yerine gelerek gözyaşları ile yükselen alevleri izledi. Sinir krizi geçiren şahısları çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalışırken araçta zaman zaman patlamalar meydana geldiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. 





Editör: Ahmet Şen 
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