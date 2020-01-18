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Bu haber 18 Ocak 2020 12:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aşmış durumdadır" dedi.

​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı

Sputnik’in haberine göre; Afyonkarahisar'da düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge toplantısında konuşan Fatma Betül Sayan Kaya, ülke olarak sosyal yardımlara önem verdiklerini söyledi.
Daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:


 

'Sosyal yardıma ayrılan kaynak 55 milyar TL'

"Ülke olarak sosyal yardımlara daha çok mali kaynak ayırdık. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaştık. Sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1.6 milyar TL iken, 2019 itibariyle bu miktarı 33 kat artırarak 55 milyar TL'ye yükselttik. Sosyal yardım uyguladığımız program sayısı da 2002 yılında sadece 4 iken, günümüzde bu sayıyı 43'e çıkarttık. Böylece, sosyal yardımlar kapsamında devletimizin şefkat elini bugün 3.5 milyon haneye ulaştırıyoruz. Bu sayı 2002 yılında 1 milyondu. Bugün ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları eğitimden kopmasın diye sadece Şartlı Nakit Transferi programıyla ulaştığımız hane sayısı 1.3 milyondur."

 

'Kadına şiddet, sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu bir sorun değil'

Şiddetin asla kabul edilemeyeceğini ve insanlık suçu olduğuna dikkat çeken Kaya, şöyle devam etti:
"Türkiye'de özellikle kadına yönelik şiddet konusu 1980'li yıllardan itibaren gündeme gelmeye başlamış, günümüzde toplumsal farkındalık daha da artmıştır. Bu sorun dünyanın diğer ülkelerinde de yaşanmaktadır. Elbette şiddet mağduru kadınlarımız susmamalı ve hakkını aramalıdır. Nitekim hükümetlerimiz döneminde kadına şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler yaptık, uygulamaya koyduk. Ayrıca bu alanda ciddi kurumsal yapı ve kapasite oluşturduk. Şiddetin her türlüsünü, bu kapsamda da kadına yönelik şiddeti en aza indirmek ve hatta sıfıra indirmek, bizim temel gayemizdir ve öyle de olmalıdır. Ancak kadına şiddet, sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir sorun değildir. Böyle bir algı oluşturulması kesinlikle kasıtlıdır. Zira bizim inanç ve kültür değerlerimizde şiddete asla yer yoktur. Dolayısıyla bu hepimizin sorunudur ve hep birlikte mücadele edeceğimiz bir alandır." 


 

'3.7 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz'

Mülteci sorununun bir insanlık dramı olduğunu ifade eden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türk milleti, sahip olduğu inanç, kültür ve insani değerleri sebebiyle tarihin hiçbir döneminde mağdur ve mazlumlara asla sırtını dönmemiştir. Bugün ülkemiz, yaklaşık 3.7 milyon Suriyeli kardeşimizi misafir etmektedir. Suriyeli kardeşlerimize her alanda hizmet sunabilmek için ensar ve muhacir bilinciyle hareket ettik, hiçbir karşılık beklemeksizin seferber olduk. Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aşmış durumdadır."






Editör: Ahmet Şen
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Ekonomi
​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı
​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aşmış durumdadır" dedi.
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