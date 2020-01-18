​Polis Memuru Kimlik Sorgusunun Ardından Beylik Tabancası ile Kendini Öldürdü

Olay, dün gece saat 03.00'de Kırıkkale Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş’ta görev yaptığı öğrenilen 3 yıllık polis memuru Ş.K. izinli olarak geldiği memleketi Kırıkkale’de bir akaryakıt istasyonundaki personellere kimlik sorduğu kameralarca görüntülendi. Daha sonra telefonunu şarjdan alıp dışarı çıkan Ş.K., yolun ortasına geçip beylik silahı ile kendini kendini vurdu. Ağır yaralanan Ş.K. Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinden geçen Ö.A. isimli bir şahıs yerdeki silahı alarak kayıplara karıştı. Silahın peşine düşen polis, bir süre sonra Ö.A.'yı gözaltına aldı. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Editör: Ahmet Şen