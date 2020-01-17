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Bu haber 17 Ocak 2020 22:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

Yediği Patates Sonu Oldu

evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin (33) yediği patatesten sonra yaşamını yitirdi.

Yediği Patates Sonu Oldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Yavuz Özcin, öğle arasında haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Endoskopi ile nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesine alındı.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Özcin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



 
 
Editör: Ahmet Şen
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Yediği Patates Sonu Oldu
Yediği Patates Sonu Oldu
evli ve 1 çocuk annesi Nilgün Yavuz Özcin (33) yediği patatesten sonra yaşamını yitirdi.
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