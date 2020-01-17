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Bu haber 17 Ocak 2020 18:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Atlı Terapi Antrenörlük Eğitimi

Harran Üniversitesi Suruç MYO Atçılık ve Antrenörlüğü programı, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Alman Heilpferde Enstitüsü iş birliğinde, atlı terapiye ilişkin alanında uzman antrenörlerin yetiştirilmesi amacıyla ‘Atlı Terapi Binicilik Antrenörlüğü’ eğitimi düzenlendi.

​Şanlıurfa’da Atlı Terapi Antrenörlük Eğitimi

Harran Üniversitesi Binicilik Tesislerinde zihinsel ve fiziksel engellilere yönelik terapi eğitimini kapsayan kursta, başarılı olan kursiyerlere Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından Osmanbey Yerleşkesi Rektörlük makamında yapılan bir törenle sertifikaları verildi.

Binicilik terapisinin nasıl olması gerektiği, atların bu terapi için nasıl eğitileceği ve terapi seanslarıyla engelli bireylere nasıl yardımcı olunması gerektiği, Öğretim Görevlileri Serhan Güngör, Eşref Taşkın’ın danışmanlığında yapılan eğitim, Türkiye Binicilik Federasyonu Eğitim Komitesinde görevli olan Tulya Kurtulan tarafından verildi.


Kursun, Harran Üniversitesi Binicilik Tesislerinde, engellilerin terapisinde kullanılan özel eğitimli Arap ve Haflinger cinsi atlarla gerçekleştirildiğini söyleyen Binicilik Antrenörü Tulya Kurtulan, “Binicilik terapisi, çok yaygın bir terapi türüdür. Atlı terapi, zihinsel engelliler, fiziksel engelliler, sosyal yetersizlik, duygusal yetersizlik, travma geçirmiş kişiler, yaşlılar, madde bağımlıları, çocuk gelişimi gibi çok farklı hedef grubunu içinde barındıran ve atlarla yapılan bir tür terapi şeklidir. Binicilik antrenörlerine, engelli ve ihtiyaç sahibi bireylerle nasıl çalışılması gerektiğinin eğitimini verdik. Teorik eğitimlerin yanında rol paylaşımıyla senaryolaştırdığımız uygulama eğitimleri de verildi.” diye konuştu.



Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Üner ise, 10 gün süren eğitime, Yüksekokul Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Öğr. Görevlileri Serhan Güngör, Eşref Taşkın ve Hüseyin Durmaz’ın da katıldığını belirterek, Binicilik Terapisi Sertifika Eğitiminin yanı sıra, farklı çalışmalar yapacaklarını da vurguladı. Prof.Dr. Mehmet Emin Üner, “Hipoterapi olarak da bilinen atla terapi yöntemi, çok eski yıllardan beridir Avrupa'da uygulanmaktadır. Birçok engel türünde büyük oranda fayda sağladığı biliniyor. Çalışmalarımızın sonucunda elde ettiğimiz bu bilgilerle başarılı olup sertifikasyonumuzu gerçekleştirebilirsek bir sonraki aşamaya devam etmek istiyoruz. Atlı Terapi ve Rehabilitasyon konusunda, hedefe ulaşmak için bu tür eğitimlere devam edeceğiz. İhtiyaç sahiplerine son derece etkili, onların ihtiyacını görebilecek şekilde hizmet vermeyi başaracağımızı umuyorum” dedi.


Türkiye'de bu tür çalışmaları yürütebilmek için standart eksikliği olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Özellikle kalifiye olabilmek, konuyu amacına uygun yürütebilmek için bu ve benzeri eğitimlere son derece önem veriyoruz. Konu insan sağlığı olunca böyle eğitimlerin değeri çok daha fazla artıyor. Eğitimi düzenleyen yüksekokul müdürlüğümüze, katılan hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.






Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Atlı Terapi Antrenörlük Eğitimi
​Şanlıurfa’da Atlı Terapi Antrenörlük Eğitimi
Harran Üniversitesi Suruç MYO Atçılık ve Antrenörlüğü programı, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Alman Heilpferde Enstitüsü iş birliğinde, atlı terapiye ilişkin alanında uzman antrenörlerin yetiştirilmesi amacıyla ‘Atlı Terapi Binicilik Antrenörlüğü’ eğitimi düzenlendi.
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