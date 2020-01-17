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Bu haber 17 Ocak 2020 16:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım'da Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti.

​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, intihar sonrası elektriğin kesilmesine ilişkin kurum tarafından bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ve perakende satış faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ hakkında soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.


 

"Umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız"

Açıklamada soruşturmanın sonucuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Şirkete 888 bin 397 lira idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edildiği için ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Bizim şirketlere her zaman verdiğimiz mesaj, vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olmaları yönünde. Aksi halde 'Tüketiciyi üzeni biz de üzeriz' diyoruz. 6 Kasım'da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır aynı zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden, sahadaki personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir. Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız. Umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız."





Editör: Ahmet Şen 
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​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!
​EPDK Ceza Kesti! Tam 888 Bin Lira!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım'da Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti.
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