​Urfalı Kick Boksörlerden Madalya Yağmuru

79 İlden 2500 sporcunun katıldığı Kıck Boks Türkiye şampiyonası elemeleri kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Urfalı Kıck Boksörlerin adeta domine ettiği turnuvada hem İl Kategorisinde hemde kulüpler Kategorisinde Şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attılar.Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular Büyükler Lov Kıck Kategorisinde 71 kg Mevlana Altuntaş Türkiye 1. Büyükler K1 Rules Kategorisinde 51 kg Faysal Sılıv Türkiye 1. Büyükler Full Contact Kategorisinde 60 kg Hakan Karagöz Türkiye 1. Gençler Full Contact Kategorisinde 81 kg Emrah Yaşar Türkiye 1. Gençler Low Kıck Kategorisinde 54 kg Yusuf Fısto Türkiye 1. Yaldızlar Kıck Layt Kategorisinde Mehmet Eriş 57 kg ve Mustafa Erdoğan 60 kg Türkiye 3. Büyükler Low Kıck Kategorisinde 70 Oya Daşkıran ile Gençler Low Kıck Kategorisinde 48 kg Dicle Bedir Türkiye 3’sü oldular.Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü ve İl Temsilcisi Murat Akaltun, Yaptığı açıklamada; Türkiye şampiyonasına ekibinizle beraber çok bir hazırlık dönemi geçirdik. Dolayısıyla yapmış olduğumuz hummalı çalışmaların karşılığınıda büyük başarı elde ettiklerini belirten Akaltun, Hem İl bazında hemde kulüpler bazında Şampiyon olduk. Tabi başarları elde etmek kolay değildir. Doğru, Planlı ve sistematik bir çalıştay yapmak gerekir bizde çalışmalarımızı bu perspektifte yaptığımız büyük başarıları elde ettiklerini ifade eden Akaltun, Bu başarı Urfamıza hayırlı olsun. Ayrıca katkılardan dolayı ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Halilye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a yardımcılarım Serhat Akagündüz ve Mustafa Şen’e teşekkür ediyorum.”dedi.Editör: Ahmet Şen