Vekil Özyavuz, Gazi Mecliste Konuştu

Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz,12 Milletvekili ile Gazi Mecliste yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından yayınladı.Vekil Özyavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi;Kamyon ve Tır taşımacılık sektöründen gelen bir Milletvekili olarak, Kara taşımacılığının ülkemiz için önemli olduğunu biliyorum. Kamyoncu, tırcı ve nakliyeci kardeşlerimizin ülke ekonomisi ve ticari yaşamımız için hayati önem taşıdığını biliyoruz.Karayolu yük taşımacılığını kayıt altına almak amacıyla kullanılan eski takograf cihazlarının kademeli olarak dijital takograf cihazlarına dönüştürülme işlemi 31 Aralık 2019 tarihinde son buldu. Bu sürede yaklaşık 350 bin araç dijital takograf sahibi oldu. 150 bin araç da süreden dolayı yetiştiremedi. Esnaflarımız sisteme geçiş süresinin 31 Aralık 2020 yılına kadar uzatılmasını talep edilmektedirler.Ayrıca esnaflarımızın diğer taleplerini sıralayacak olursak,1. Takografta sürüş süresi 15 saat, istirahat süresi 9 saat olmalıdır.2. Veri bildirimi yükü gönderen ve teslim alan firmalar tarafından yapılmalıdır.3. Ton ve kilometre bazında fiyat belirlenmelidir.4. Komisyon ücretleri belirlenip fatura karşılığında alınmalı yeterlilik belgesi olanlar bu işi yapmalıdır.5. Nakliye ücretleri 5000 lira ve altında nakit ödemeli 5000 liranın üstündeki meblağlar aynı gün içerisinde havale yaptırımı yapılmalıdır.6. Yakıt fiyatı artışı ve enflasyona bağlı kira artışları düzenlenmelidir.7. Kamyoncu esnafı ÖTV’siz yakıt alabilmelidir.8. Maliye trafik cezası otoban geçişleri vesaire faizleri silinip yapılandırılmalıdır.9. Köprü ve otoban geçişlerinde indirim yapılmalıdır.10. Süre ihlalinde ve muayene geçmişinde ceza puanı uygulanmamalıdır.Kamyon ve tır taşımacılığı yapan kardeşlerimizin genel talepleri bunlardır. Sektörün işlevsel ve sistemli çalışabilmesi için taleplerin hızlı bir şekilde karşılanması şarttır.Editör: Ahmet Şen