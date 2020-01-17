Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Ocak 2020 12:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​2020'nin İlk Turnuvası Yine Büyükşehir'den

Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim ve sportif faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi ve dart turnuvası düzenliyor.

​2020'nin İlk Turnuvası Yine Büyükşehir'den

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim ve sportif faaliyetlerini sürdürüyor. 2019 yılında bir çok alanında düzenlediği kurslar ve yarışmalarla gençlerin buluşma adresi olan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılının ilk yarışmasını Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi ve dart turnuvasına ayırdı. 


20 Ocak tarihinde başlayacak başvurulardan Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi 26 Ocak'ta, Dart turnuvası ise 22 Ocak'ta sona erecekken, her yarışma için şartlar da belirlendi. Buna göre Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasına sadece erkekler kayıt yapabilecek ve 27 Ocak'ta başlayacak elemeler 2 Şubat tarihinde Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenecek finalle son bulacak. 






Masa Tenisi dalında ise müsabakalar karma şeklinde ve tek kategori olarak yapılacak. Bireysel ve eleme usulü yapılacak müsabakalar kazanılmış 3 set üzerinden ele alınacak. Müsabakalara okul lisansı, kulüp lisansı veya ferdi lisans alanında herhangi birinin getirilmesi zorunlu olacak. 


Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bir diğer yarışma dart yarışmasına ise 2002 yılı ve sonraki yıllarda doğumlu gençler katılabilecek. Yine karma şeklinde tek kategori olarak yapılacak müsabakalar bireysel ve eleme usulüne göre düzenlenecek. Masa tenisi yarışması ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenecek. Başvurular Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Halkla İlişkiler Birimine yapılabilecek.









Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Bakay, Esnaf Odaları Başkanları ile Toplantı Yaptı
​Bakay, Esnaf Odaları Başkanları ile Toplantı Yaptı
ŞESOB Birlik, esnaf odaları başkanları ile toplantı düzenledi.
​Urfalı Kick Boksörlerden Madalya Yağmuru
​Urfalı Kick Boksörlerden Madalya Yağmuru
11-19 Ocak 2020 Tarihleri arasında Antalya’da devam eden. Türkiye Kıck Boks Şampiyonasında Milli takım teknik direktörü Murat Akaltun nezaretindeki Urfalı Kıck Boksörler büyük başarı elde ederek 5 Altın 4 Bronz madalya alarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldular.
​2020'nin İlk Turnuvası Yine Büyükşehir'den
​2020'nin İlk Turnuvası Yine Büyükşehir'den
Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim ve sportif faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması ile masa tenisi ve dart turnuvası düzenliyor.
​Eyyübiye Kırsalda Çalışmalar Devam Ediyor
​Eyyübiye Kırsalda Çalışmalar Devam Ediyor
Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar, vatandaşların takdirini topluyor.
​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı
​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı
Şanlurfa İl/ilçe başkanlarının TBMM ziyaretinden sonra yayınlanan fotoğraftaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Görselde, elinde proje dosyaları yer alan CAnpolat’ın karesi vatandaşlar tarafından takdir topladı.
​Çelik, Şanlıurfa Birlik Vakfı Programına Konuk Oluyor
​Çelik, Şanlıurfa Birlik Vakfı Programına Konuk Oluyor
Şanlıurfa Birlik Vakfı’nın bu haftaki konuğu Harran Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik olacak.
​Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil oldu.
​Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Abdullah Yeşil oldu.
Geçtiğimiz Kasım ayında kurulan kurulan ve Kurucusu eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olduğu Gelecek Partisi'nin Şanlıurfa il Başkanı Abdullah Yeşil oldu.
​GAP’ın Yeni Başkanı Belli Oldu
​GAP’ın Yeni Başkanı Belli Oldu
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge ve Kalkınma İdaresi'nin yeni başkanı belli oldu.
Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın
Soylu Talimat Verdi: Bütün İhaleler Kayıt Altına Alınsın
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye tarafından yapılan ihalelerin şeffaf ve açık olması amacıyla kamera ile kayıt altına alınması talimatı verdi.
​Tülay Demrican Koyuncu’dan Berlin’de Engellilere Destek
​Tülay Demrican Koyuncu’dan Berlin’de Engellilere Destek
Sosyal sorumluluk projelerinde adı sıkça yer alan Tülay Demircan Koyuncu, bu kez de engelli çocuklar için bir program düzenliyor.
​Şanlıurfa OBM Personeline Görgü, Nezaket ve Protokol Kuralları Eğitimi Verildi
​Şanlıurfa OBM Personeline Görgü, Nezaket ve Protokol Kuralları Eğitimi Verildi
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Yönelik “Görgü/Nezaket ve protokol kuralları” eğitimi verildi.
​Mirkelam: 2020 Yılı Koordinasyon Toplantımız Gerçekleşti
​Mirkelam: 2020 Yılı Koordinasyon Toplantımız Gerçekleşti
Birecik Belediyesi 2020 Yılı Koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.
​Şanlıurfalı Şehidimiz Ebediyete Uğurlandı
​Şanlıurfalı Şehidimiz Ebediyete Uğurlandı
​Bakay, Esnaf Odaları Başkanları ile Toplantı Yaptı
​Bakay, Esnaf Odaları Başkanları ile Toplantı Yaptı
​Urfalı Kick Boksörlerden Madalya Yağmuru
​Urfalı Kick Boksörlerden Madalya Yağmuru
Vekil Özyavuz, Gazi Mecliste Konuştu
Vekil Özyavuz, Gazi Mecliste Konuştu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:30
Öğle
12:40
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿