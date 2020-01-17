​Eyyübiye Kırsalda Çalışmalar Devam Ediyor

Merkezde kilitli parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma, kırsalda ise stabilize yol yapımını hummalı bir şekilde sürdüren Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların takdirini topluyor.Kuş,” Uluköy mahallemizdeyiz. Muhtarımız ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde denetledik. Vatandaşlarımız ile hasbıhal edip, dertlerini dinledik ve özellikle memnuniyetlerini ifade ettiler. Halkımızın memnuniyetleri bizim bütün yükümüzü hafifletip bertaraf ediyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Bütün yorgunluğumuz emin olun gidiyor. İnşallah gerek merkezde gerek kırsalda bütün mahallelerimizin sıkıntılarını bir bir gidereceğiz ve inşallah 5 yıl sonunda vatandaşlarımızın karşısına anlımız ak bir şekilde çıkmış olacağız “ dedi.Uluköy Mahalle Muhtarı Mehmet Özbek de, "Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’tan yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Yol stabilize çalışmasını yaptı, köy içi çalışmalarını yaptı bizim köyü çamurdan kurtardı. Kendisine ve bütün ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen