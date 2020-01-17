​Şanlıurfa’da Kamuya Ait Kiralık Araçlar, Hala Çocuk Servisi Olarak Kullanılıyor!

Şanlıurfa’da Bir Şey Değişmemiş

Şanlıurfa’da Vakıflar İlköğretim ilköğretim okuluna servis yapan aracın kamu kuruluşuna ait olduğu iddia edildi. Daha önce de Şanlıurfa’da kamu kuruluşlarına ait olan kiralık araçları kullanan çalışanları çocuklarını okullara bıraktığı haberlerini gündeme getirmiştik.Gündeme getirdiğimiz benzeri haberlerden sonra Şanlıurfa’da bir şey değişmemiş. Yine aynı durum Şanlıurfa Vakıflar İlköğretim Okulunda meydana geldi. 63 M 7487 301 Peugot+63 B 1855 ford Courier+63 M 7953 Isuzu pikap BŞB bağlı bu araçların her gün Vakıflar İlköğretim okuluna servis yaptığı iddia edildi. Mehmet Cafer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Plakası yazılı olan ve kamu kurumlarının kiralık olduğu iddia edilen araçları kullanan çalışanların, çocuklarını sabah bırakıp akşam aldığını açıkladı. Kamu çalışanın isminin ise O. A. olduğu belirtildi.Editör Ahmet Şen