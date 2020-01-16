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Bu haber 16 Ocak 2020 22:11:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehidin Var Şanlıurfa

Suriye'nin Talapyad ilçesinde meydana gelen patlamada 3 askerimiz şehit düştü. Şehit düşen askerlerden birinin Şanlıurfa Eyyübiye nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

​Şehidin Var Şanlıurfa

Suriye'nin Talapyad ilçesinde meydana gelen patlamada Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu üç asker şehit oldu. Şehit düşen askerlerimizden birinin Şanlıurfa Eyyübiye nüfusuna kayıtlı Uzman çavuş M. A. olduğu öğrenildi.



(GÜNCELLENDİ)
Suriye’nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi.

Suriye’nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Yetkililer, gece saatlerinde şehidin baba evinin bulunduğu Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Salman Mahallesi'ne giderek aileye acı haberi verdi. İlçe Kaymakamı Metin Esen acılı baba Ali Alpaklı'nın yanında oturarak yalnız bırakmadı. Haberi alan anne Aysel Alpaklı ise gözyaşlarına boğulurken şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.




Editör: Ahmet Şen 




 
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