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Bu haber 16 Ocak 2020 19:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığının bu yıl dövizli ve bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlediği ücret açıklandı. 30 Haziran'a kadar bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, 35 bin 54 lira ücret ödeyecek. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 5 bin 261 euro olacak.

​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar yapmaları gerekiyor. Başvuruda yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik tercihinde bulunmaları ve belirtilen bedeli tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemeleri gerekiyor. Yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.



Yükümlülerin 30 Haziran (dahil) saat 18.00'e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olan bedeli de ödemeleri gerekiyor. 1 Temmuz-31 Aralık (dahil) arasında ödenecek bedelin ise ayrıca duyurulacağı, başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlülerin kura ile belirleneceği belirtildi.



Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin ise uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor. 30 Haziran'a (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5 bin 261,09 euro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olacak. 1 Temmuz-31 Aralık (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.






Editör: Ahmet Şen  
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Güncel
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanlığının bu yıl dövizli ve bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlediği ücret açıklandı. 30 Haziran'a kadar bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, 35 bin 54 lira ücret ödeyecek. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 5 bin 261 euro olacak.
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