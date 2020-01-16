Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Ocak 2020 15:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL

İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Kızılay, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla ortak yardım kampanyası başlattı. Kampanya için gönderilen her mesaj 10 TL yardım desteği demek.

​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL

Türk Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Deniz Feneri, Hayrat Yardım Derneği,  Sadakataşı Derneği, Beşir Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda düzenlenen İdlib Yardım Kampanyası’nın basın toplantısında bir araya geldi. Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillere yönelik acil yardım çağrısı yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da eşlik etti.
 



 

“İyilikseverleri bu acının dindirilmesi için el uzatmaya davet ediyoruz”

 
İdlib’de 2011 yılından bu yana yaşanan hadiselerde en ağır saldırıların, en ağır insanlık yükünün olduğu bir dönemden geçildiğini dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Hatırlarsanız Bodrum sahillerinde Aylan bebek bulunmuştu ve bütün bir insanlığı bu anlamda titretmişti Aylan bebek. Hatta onu taşıyan askerimiz şunu söylemişti, “Arkadaşlarım bana sordular, ‘Bu ağır yükü nasıl taşıdınız?’ diye”. Sadece 2-3 gün önce bombardımanda ailesini yitirmiş olan ve 25 gündür kayıp olan 5 yaşındaki Erva bebek de cansız bir şekilde bulunmuş haldeydi İdlib’de. Aylan bebek gibi onun da yükü ağır. Taşıyamayacağımız bir yük gerçekten. Geçen yıl 1 milyonu aştı gelen insanların sayısı. Aralıktan bu yana ise 400 bine yaklaştı. Biz de elimizden geldiği kadar içerideki insan yükünü, insan ıstırabının yükünü taşımaya gayret ediyoruz. “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde halkımızı, milletimizi, iyiliksever insanları bu acının dindirilmesi için el uzatmaya davet ediyoruz. Türk Kızılay olarak bölgedeki ekiplerimiz ve AFAD Koordinasyon ekipleriyle beraber yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.





 

“Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız”

 
İdlib’deki insanlık dramına bir nebze olsun çare olmak için “Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız” yardım kampanyasını başlattıklarını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu kampanyanın ne anlama geldiğini, niçin yapıldığını, uzun uzun anlatmamız gerekebilirdi. Eğer cumartesi günü, 8 çocuğun cansız bedenini Ege’nin soğuk sularından çıkarmak zorunda kalmış olmasaydık ve bunun gibi onlarca hadiseyi, ne yazık ki yaşamamış olsaydık. 2011'den beri bu acıyla temas eden biziz. Vicdanları örselenen de biziz. Çocuk cesetlerini denizden toplayan bizim evlatlarımız. Sınır duvarlarının dibinde karlar eriyince ortaya çıkan donmuş cesetleri toplayan yine bizim evlatlarımız. O insanlarla komşu olan, akrabalığı olan, ortak tarihi ve inançları olan biziz. Sığındıkları kapı da haliyle elbette ki bizim kapımız. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019'dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi, sınırımıza yakın yerlere doğru göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76'sı kadın ve çocuktur. Takdir ederseniz ki bu bu bir taşınma değildir. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla kaçıştır. Sınırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakınında oluşturduğumuz 9 kamp alanına geliyorlar.” diye konuştu.




 

“217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı”

 
Yurt içi ve dışındaki herkesi yardım kampanyasına katılmaya davet eden Soylu, “Çadır dağıtmadan kumanyaya, sağlık yardımından kış ortamında orada ihtiyaç duydukları tüm malzemelere kadar, AFAD Başkanlığımız, Kızılayımız, Diyanetimiz ve buradaki tüm yardım kuruluşları her birisi elinden geleni ortaya koymaya çalıştılar. Gıda ve hijyen kolisi, battaniyeler, günlük yemek ve çadır ihtiyaçlarının tamamı şu ana kadar 217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaştırılmıştır. Ancak bunlar yeterli değil. İşte düzenlediğimiz bu kampanya, sınırımızın hemen dışında ölümden kaçan insanlar içindir. Telefonlarımızdan Kızılay için 'HİLAL' yazıp 2868'e, AFAD için 'İDLİB' yazıp 1866'ya, Türkiye Diyanet Vakfı için 'YARDIM' yazıp 5601'e, HÜDAYİ Vakfı için 'SURİYE' yazıp 4832'ye, BEŞİR Derneği için 'ACIL' yazıp 4032'ye, Deniz Feneri Derneği için 'BAGIS' yazıp 5560'a, Hayrat Vakfı için 'ACİL' yazıp 3674'e, İHH İnsani Yardım Vakfı için 'SURİYE' yazıp 4072'ye, Sadakataşı için 'İDLİB' yazıp 6780'e yardım yapılabilir.” ifadesinde bulundu.

 
Toplantıya, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile yardım kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Kızılay, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla ortak yardım kampanyası başlattı. Kampanya için gönderilen her mesaj 10 TL yardım desteği demek.
​Volkswagen Gelmeden Dolandırıcıları Türedi
​Volkswagen Gelmeden Dolandırıcıları Türedi
Otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurma girişimini fırsat bilen dolandırıcıların, henüz temeli dahi atılmayan Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme vaadiyle iş arayan kişileri dolandırdığı öğrenildi.
​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi. Wikipedia'nın Türkiye'de saat 22.30 sıralarında erişime açılacağı öğrenildi.
​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşen minik kız yola savruldu. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
​Cezaevleri operatör yetiştirecek
​Cezaevleri operatör yetiştirecek
Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında cezaevlerinde bulunan hükümlülere, iş makinesi operatörlük eğitimleri ve sondörlük eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan hükümlülere, uluslararası geçerliliği olan belge verilecek.
​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi
​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının oyunununu izlemesine gelen tepkilere yanıt verdi.
​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
Tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
​Sokakta kalan gence valilik sahip çıktı
​Sokakta kalan gence valilik sahip çıktı
Sokakta yaşayan gencin görüntüleri Ankara Valiliğini harekete geçirdi. Yaşadığı zorluklara rağmen kocaman yüreği ile yaşama sevincini kaybetmeyen gence Vali Vasip Şahin sahip çıktı.
​Son Duanı Et Deyip Evlenme Teklifi Yaptı
​Son Duanı Et Deyip Evlenme Teklifi Yaptı
Öğretmen sevgilisine sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, mekan olarak korku evini seçince, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
​Beklenen Oldu! Arsa Değerine Göre Sınır Getiriliyor
​Beklenen Oldu! Arsa Değerine Göre Sınır Getiriliyor
Meclis’te bugün görüşülmeye başlayacak düzenlemeyle kaçak yapılara aykırılığın metrekaresine göre kesilen ceza sistemi değişiyor. Artık arsa değeri de cezalara eklenecek. Böylece her ilde uygulanacak ceza oranları değişecek. Bakan Kurum, mevcutta 10 bin 461 TL olan bir cezanın İstanbul Beykoz’da 45 bin, Maslak’ta 1 milyon 360 bin TL’ye çıkacağını söyledi.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le sosyal medyada canlı görüştü
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le sosyal medyada canlı görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü.
​Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor
​Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor
4 yıl önce 300 bin üretime başlayan genç girişimci Habib Akipek bu sayıyı 4,5 milyona çıkartıp her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanmaya başladı.
​Şanlıurfa’da Kaza! Yem Yüklü Tır Devrildi, Yol Kapandı
​Şanlıurfa’da Kaza! Yem Yüklü Tır Devrildi, Yol Kapandı
​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı
​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
​Feci Ölüm: Şaka Korkunç Sonla Bitti
​Feci Ölüm: Şaka Korkunç Sonla Bitti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿