​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL

“İyilikseverleri bu acının dindirilmesi için el uzatmaya davet ediyoruz”

“Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız”

“217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı”

Türk Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Deniz Feneri, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı Derneği, Beşir Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda düzenlenen İdlib Yardım Kampanyası’nın basın toplantısında bir araya geldi. Türkiye sınırına göç etmek zorunda kalan sivillere yönelik acil yardım çağrısı yapılan toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da eşlik etti.İdlib’de 2011 yılından bu yana yaşanan hadiselerde en ağır saldırıların, en ağır insanlık yükünün olduğu bir dönemden geçildiğini dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Hatırlarsanız Bodrum sahillerinde Aylan bebek bulunmuştu ve bütün bir insanlığı bu anlamda titretmişti Aylan bebek. Hatta onu taşıyan askerimiz şunu söylemişti, “Arkadaşlarım bana sordular, ‘Bu ağır yükü nasıl taşıdınız?’ diye”. Sadece 2-3 gün önce bombardımanda ailesini yitirmiş olan ve 25 gündür kayıp olan 5 yaşındaki Erva bebek de cansız bir şekilde bulunmuş haldeydi İdlib’de. Aylan bebek gibi onun da yükü ağır. Taşıyamayacağımız bir yük gerçekten. Geçen yıl 1 milyonu aştı gelen insanların sayısı. Aralıktan bu yana ise 400 bine yaklaştı. Biz de elimizden geldiği kadar içerideki insan yükünü, insan ıstırabının yükünü taşımaya gayret ediyoruz. “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde halkımızı, milletimizi, iyiliksever insanları bu acının dindirilmesi için el uzatmaya davet ediyoruz. Türk Kızılay olarak bölgedeki ekiplerimiz ve AFAD Koordinasyon ekipleriyle beraber yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.İdlib’deki insanlık dramına bir nebze olsun çare olmak için “Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız” yardım kampanyasını başlattıklarını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu kampanyanın ne anlama geldiğini, niçin yapıldığını, uzun uzun anlatmamız gerekebilirdi. Eğer cumartesi günü, 8 çocuğun cansız bedenini Ege’nin soğuk sularından çıkarmak zorunda kalmış olmasaydık ve bunun gibi onlarca hadiseyi, ne yazık ki yaşamamış olsaydık. 2011'den beri bu acıyla temas eden biziz. Vicdanları örselenen de biziz. Çocuk cesetlerini denizden toplayan bizim evlatlarımız. Sınır duvarlarının dibinde karlar eriyince ortaya çıkan donmuş cesetleri toplayan yine bizim evlatlarımız. O insanlarla komşu olan, akrabalığı olan, ortak tarihi ve inançları olan biziz. Sığındıkları kapı da haliyle elbette ki bizim kapımız. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019'dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi, sınırımıza yakın yerlere doğru göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76'sı kadın ve çocuktur. Takdir ederseniz ki bu bu bir taşınma değildir. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla kaçıştır. Sınırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakınında oluşturduğumuz 9 kamp alanına geliyorlar.” diye konuştu.Yurt içi ve dışındaki herkesi yardım kampanyasına katılmaya davet eden Soylu, “Çadır dağıtmadan kumanyaya, sağlık yardımından kış ortamında orada ihtiyaç duydukları tüm malzemelere kadar, AFAD Başkanlığımız, Kızılayımız, Diyanetimiz ve buradaki tüm yardım kuruluşları her birisi elinden geleni ortaya koymaya çalıştılar. Gıda ve hijyen kolisi, battaniyeler, günlük yemek ve çadır ihtiyaçlarının tamamı şu ana kadar 217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaştırılmıştır. Ancak bunlar yeterli değil. İşte düzenlediğimiz bu kampanya, sınırımızın hemen dışında ölümden kaçan insanlar içindir. Telefonlarımızdan Kızılay için 'HİLAL' yazıp 2868'e, AFAD için 'İDLİB' yazıp 1866'ya, Türkiye Diyanet Vakfı için 'YARDIM' yazıp 5601'e, HÜDAYİ Vakfı için 'SURİYE' yazıp 4832'ye, BEŞİR Derneği için 'ACIL' yazıp 4032'ye, Deniz Feneri Derneği için 'BAGIS' yazıp 5560'a, Hayrat Vakfı için 'ACİL' yazıp 3674'e, İHH İnsani Yardım Vakfı için 'SURİYE' yazıp 4072'ye, Sadakataşı için 'İDLİB' yazıp 6780'e yardım yapılabilir.” ifadesinde bulundu.Toplantıya, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile yardım kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.Editör: Ahmet Şen