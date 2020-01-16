​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı

Şanlıurfa İl/ilçe başkanlarının TBMM ziyaretinden sonra sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf karesindeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat elindeki proje dosyaları ile mecliste dolandı. Vatandaşların gördüğü bu fotoğraf karesi oldukça beğenildi. Şehri için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Canpolat’ın Haliliye’nin gelişmesi için mecliste projeleri için destek istedi.Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafa “Bazı fotoğraflar çok şey anlatır. İlçesi için çabalayan, isteyen, koşturan, projeler üreten tüm yöneticilerden Allah razı olsun. İlimize ve ilçelerimize kazandırılan projeler hayırlı olsun. Ayrıntı foto da gizli” yorumu yapıldı.Editör: Ahmet Şen