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Bu haber 16 Ocak 2020 15:30:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı

Şanlurfa İl/ilçe başkanlarının TBMM ziyaretinden sonra yayınlanan fotoğraftaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Görselde, elinde proje dosyaları yer alan CAnpolat’ın karesi vatandaşlar tarafından takdir topladı.

​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı

Şanlıurfa İl/ilçe başkanlarının TBMM ziyaretinden sonra sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf karesindeki ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. 

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat elindeki proje dosyaları ile mecliste dolandı. Vatandaşların gördüğü bu fotoğraf karesi oldukça beğenildi. Şehri için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan Canpolat’ın Haliliye’nin gelişmesi için mecliste projeleri için destek istedi.


Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafa “Bazı fotoğraflar çok şey anlatır. İlçesi için çabalayan, isteyen, koşturan, projeler üreten tüm yöneticilerden Allah razı olsun. İlimize ve ilçelerimize kazandırılan projeler hayırlı olsun. Ayrıntı foto da gizli” yorumu yapıldı.









Editör: Ahmet Şen 
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​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı
​Canpolat’ın Meclis Fotoğrafındaki Ayrıntı Dikkatlerden Kaçmadı
Şanlurfa İl/ilçe başkanlarının TBMM ziyaretinden sonra yayınlanan fotoğraftaki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Görselde, elinde proje dosyaları yer alan CAnpolat’ın karesi vatandaşlar tarafından takdir topladı.
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