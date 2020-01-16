Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Ocak 2020 22:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış

MASAK’ın Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik hazırladığı raporda Oktar’ın 4 yılda 69 Bin liralık prezervatif aldığı ortaya çıktı

​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış

MASAK, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik bir rapor hazırladı. Rapora göre, örgüt içerisinde Al Paçino kod adlı sanıklardan Serkan Demir, 4 yılda 69 bin TL’lik prezervatif satın almış. Raporda, örgütün kanalı olan A9 TV’nin yönetici ortaklarından olan, kardeşler grubu üyesi Serkan Demir’in internet üzerinden toplamda 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.



 

4 Yılda 69 Bin Liralık Prezervatif

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre, raporda, sanık Serkan Demir’in prezervatif ticareti yapılan bir internet sayfasının sahibi Mesut Uysal’a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.


 

İddianamede Kardeşini Örgüte Kazandırdığı Yazdı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Serkan Demir’in örgütün erkek kardeşler grubundan olduğu, A9 TV’nin yönetici ortaklarından olduğu ortaya çıktı. Demir’in ilk kurulduğu tarihten itibaren A9 TV’nin rejisi ve stüdyosundan sorumlu olduğu ve stüdyo işleri ile ilgilendiği, stüdyo yayınlarına katıldığı, kardeşi Pınar Demir’i örgüte kazandırdığı da iddianamede yer alıyor.

Örgüt lideri Adnan Oktar’a yakın korumalık yapan şüpheli Demir’in Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyesi olduğu ve müştekilere karşı cinsel saldırı ve cinsel istismar suçunu işlediği belirtiliyor.






Editör: Ahmet Şen 

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
MASAK’ın Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik hazırladığı raporda Oktar’ın 4 yılda 69 Bin liralık prezervatif aldığı ortaya çıktı
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
​2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanlığının bu yıl dövizli ve bedelli askerlik yapmak isteyenler için belirlediği ücret açıklandı. 30 Haziran'a kadar bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, 35 bin 54 lira ücret ödeyecek. Dövizle askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 5 bin 261 euro olacak.
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
​Kızılay’dan Suriyelilere Yardım! Her Mesaj 10 TL
İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Kızılay, "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla ortak yardım kampanyası başlattı. Kampanya için gönderilen her mesaj 10 TL yardım desteği demek.
​Volkswagen Gelmeden Dolandırıcıları Türedi
​Volkswagen Gelmeden Dolandırıcıları Türedi
Otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurma girişimini fırsat bilen dolandırıcıların, henüz temeli dahi atılmayan Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme vaadiyle iş arayan kişileri dolandırdığı öğrenildi.
​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi. Wikipedia'nın Türkiye'de saat 22.30 sıralarında erişime açılacağı öğrenildi.
​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
​Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü
seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşen minik kız yola savruldu. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
​Cezaevleri operatör yetiştirecek
​Cezaevleri operatör yetiştirecek
Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında cezaevlerinde bulunan hükümlülere, iş makinesi operatörlük eğitimleri ve sondörlük eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan hükümlülere, uluslararası geçerliliği olan belge verilecek.
​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi
​İmamoğlu, Eşine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabının oyunununu izlemesine gelen tepkilere yanıt verdi.
​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
​Olay Yerine Giden Sağlık Personeli, Ölen Kişiyi Görünce Yere Yığıldı
Tamirat yapmak için bir iş yerinin çatısına çıkan şahıs bastığı zeminin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
​Sokakta kalan gence valilik sahip çıktı
​Sokakta kalan gence valilik sahip çıktı
Sokakta yaşayan gencin görüntüleri Ankara Valiliğini harekete geçirdi. Yaşadığı zorluklara rağmen kocaman yüreği ile yaşama sevincini kaybetmeyen gence Vali Vasip Şahin sahip çıktı.
​Son Duanı Et Deyip Evlenme Teklifi Yaptı
​Son Duanı Et Deyip Evlenme Teklifi Yaptı
Öğretmen sevgilisine sıra dışı bir evlilik teklifi yapmak isteyen genç, mekan olarak korku evini seçince, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
​Beklenen Oldu! Arsa Değerine Göre Sınır Getiriliyor
​Beklenen Oldu! Arsa Değerine Göre Sınır Getiriliyor
Meclis’te bugün görüşülmeye başlayacak düzenlemeyle kaçak yapılara aykırılığın metrekaresine göre kesilen ceza sistemi değişiyor. Artık arsa değeri de cezalara eklenecek. Böylece her ilde uygulanacak ceza oranları değişecek. Bakan Kurum, mevcutta 10 bin 461 TL olan bir cezanın İstanbul Beykoz’da 45 bin, Maslak’ta 1 milyon 360 bin TL’ye çıkacağını söyledi.
​Annesinin Başına Keserle Vurup Cesedi Arkadaşıyla Ortadan Kaldırdı
​Annesinin Başına Keserle Vurup Cesedi Arkadaşıyla Ortadan Kaldırdı
​Arkadaşıyla Pastanede Otururken Silahlı Saldırıya Uğradı
​Arkadaşıyla Pastanede Otururken Silahlı Saldırıya Uğradı
​Şehidin Var Şanlıurfa
​Şehidin Var Şanlıurfa
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
​Adnan Oktar, 69 Bin Liralık Prezervatif Satın Almış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:06
Güneş
07:31
Öğle
12:39
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿