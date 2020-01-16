​Didem Soydan Tecavüze Sessiz Kalmadı

Meryem isimli genç kadın, tecavüze uğrama sürecini şu şekilde aktardı;

Didem Soydan, sosyal medyada tecavüze uğradığını açıklayan genç kıza destekte bulundu. “Duruşma sırasında yanımda kimse yoktu” diyen genç kadının çağrısına cevap veren Soydan, “Meryem Yalnız Değildi” diyerek destek vermeleri için çağrıda bulundu.Merhaba ben 28 yaşında bir kadınım. 13.08.2019 tarihinde geçtiğimiz ramazan bayramında tatil için gittigim Antalya Konyaaltı’nda 2 kişi tarafından tecavüze uğradım. Tecavüze uğradıktan sonra bulunduğum şehir olan koyaaltin’daki Muratpaşa karakoluna şikâyetçi oldum. İfade verdikten 8 Saat sonra kendi isteğimle polisler eşliğinde hemen Antalya eğitim araştırma hastanesine gittim.Yürütmekte zorlanıyordum. Yaklaşık bir saat tedavi olmak için doktorların yanına gittim. Tedavi olduktan sonra tedavi sonucunda raporda zorlanmaya bağlı yırtılmalar tespit edildi. Ben daha sonra yaşadığım şehir İstanbul’a geri döndüm. Yaşadığım süreç beni çok yıprattığından dolayı çalıştığım iş yerinden izin almak zorunda kaldım. Bir hafta dışarı hiç çıkmadım. Daha sonra psikolojik destek aldım. Hala ilaçlarla ayakta duruyorum.2016 yılında babamı kanser hastalığından kaybettim. Daha sonra aneminde lenfoma kanseri hastalığına yakalandığını öğrendim. Ben çok güçlü bir kadınım bu süreç beni yıpranmasına rağmen anneme hiçbir şekilde bahsetmedim hep tek başıma mücadele ettim. Annenim hastalığı hala devam etmekte ve bu durumu o hiç üzülmesin diye bahsetmek istemedim. Daha sonra ocak ayında mahkeme olacağını öğrendim. Bu süreçte hiç avukatım olmadı. Mahkeme bugün 15 Ocak 2020 tarihinde görüldü.Savcılık tutuklu iki sanık için "nitelikli cinsel saldırı ve darp tehdit hakaret" suçlarından ceza almalarını istedi. Mahkeme iki sanığın tutukluluk hâline devam kararı verdi. Duruşmada avukatım yoktu ve yanımda beni destekleyen kimse yoktu. Tek başıma savunmamı yaptim. Bu surec beni çok yıprattı. Benim yanımda olacak beni destekleyecek kimsem yok. Ben susmadım hep direndim. Hala susmuyorum susmayi hiç düşünmüyorum. Bana bunu yapanlarin ceza alacaklarına inanıyorum.Bir sonraki duruşma tarihi daha belli değil. Mahkeme tarihi belli olduğunda benim yanimda olacak beni yalnız bırakmayacak insanlara ihtiyacım var. Bunun için son çare olarak sosyal medyadan sesimi duyurmak istedim. Bu süreçte beni çok yargıladılar hatta sanık avukatları benimle gülerek alay ettiler. Sanık avukatı "bu isin peşini bırak boşuna uğraşma mütevellilerim serbest kalacak onlar saygın iş adamları" dedi. Ama ben hiç geri adım atmadım. Asla pes etmedim. Hakli devamın peşindeyim. Bu surecte hep yalnız kaldım. Artık tek başıma olmak beni çok yordu. Beni yargılamayacak benim yanimda olacak insanlara ihtiyacım var. Ben susmadım sizde susmayın beni yalnız bırakmayın.Mahkeme büyükçekmece adliyesinde görüldü. Mahkeme tarihi 30 Ocak 2020 saat 09.50’de olacak ama mahkemenin yeri belli değil belli olduğunda buradan yazacağım. Beni yalnız bırakmayın o gün beni mesajlarıyla desteğiyle yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.Editör: Ahmet Şen