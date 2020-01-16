Urfa Milletvekili Özcan, DEDAŞ'a Teşekkür Etti

“Çiftçilerimizin Sorun ve Taleplerini Ele Aldık”

“DEDAŞ Müdürü ve Ziraat Odası Başkanlarımızı Bir Araya Getirdik”

“TBBM Makamında Mini Urfa Zirvesi Gerçekleştirdik”

“Bakanımızdan Projelerimize Destek İstedik”

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TBMM’de makamımızda mini bir Urfa zirvesi gerçekleştirdik” diyerek Şanşıurfalı başkanların mecliste yaptığı görüşmeleri kamuoyuna aktardı. Özellikle Şanlıurfa’nın elektrik sorunlarına her platformda çözüm arayan Özcan, TBBM’de yapılan görüşmede çiftçilerimizin sorunlarını aktarması için DEDAŞ Müdürü ve Ziraat Odası Başkanlarını bir araya getirdi. Başkanların DEDAŞ Müdürü ile yaptığı toplantıdan yüzleri güler şekilde çıktığını dile getirererk DEDAŞ Müdürüne teşekkür etti.İşte Özcan’ın açıklamalarından başlıklar;“Kıymetli Hemşehrilerim “Halka hizmet Hakka hizmet” anlayışını şiar edinerek Medeniyetlerin Merkezi, Peygamberler Diyarı Urfa’mıza hizmet etmeye, Şanlı Şehrimizin güzel insanlarının sorun ve beklentilerine çözüm için gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz. Bugün Gazi Meclisimizde dolu dolu bir Urfa günü geçirdik elhamdulillah. İlk olarak İl/İlçe Ziraat Odası Başkanlarımızla bir araya gelerek, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Urfa’mızda helal rızıklarını kazanan çiftçi kardeşlerimizin sorun ve taleplerini aldık.”“Daha sonra öğlen vakitlerinde DEDAŞ Genel Müdürümüz Memet Atalay’ı yeniden Ziraat Odası Başkanlarımızla TBMM’de makamımızda bir araya getirdik ve çiftçilerimizin sorunlarını birinci ağızdan iletme imkanı sağladık. Özellikle Urfa’da kırsal mahalleleri karış karış gezen bir kardeşiniz olarak çiftçimizin sorun ve beklentilerini iyi biliyor ve bu minvalde bu toplantının çiftçilerimiz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Maşallah, berekallah.. Ziraat Odası Başkanlarımızın toplantı sonrası yüzleri güldü ve güzelliklerle Urfa’mıza uğurladık. Bu vesile ile DEDAŞ Genel Müdürümüze teşekkür ediyor ve toplantının bölge çiftçilerimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.”Tabi diğer yandan da yerel yönetimler bir şehrin kalkınmasındaki en önemli aktördür. Bu yüzden de büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çalışmalarını ve projelerini yakınen takip etmeye ve onlara yol açmaya gayret ediyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarımızla TBMM’de makamımızda mini bir Urfa zirvesi gerçekleştirdik.. İl merkezi ve ilçelerimizdeki belediye çalışmalarımızı ve projeleri değerlendirdik. Birlikten kuvvet doğar derler, belediyelerimizin koordineli hareket etmesi, çekişen değil birbiriyle hizmet için güç alıp güç veren bir anlayışla hareket etmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu vesile ile Başkanlarımıza da özellikle teşekkür ediyor, gayemizin yanlızca Urfa ve Urfalı olduğunu ifade etmek istiyorum.Ve tabi ki bugün Gazi Meclisimizde Nöbetçi Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na adeta Urfa olarak akın ettik. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarım ve ilçe başkanlarım ile ellerimizdeki projelerle Bakan Beyden destek istedik. Bakanımız bu güçlü Urfa profilinden mutlu oldu ve ilimize destek sözünü müjde olarak verdi. Sayın Bakanımıza Urfalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyoruz.Urfa’mızın derdi derdimiz, acısı acımız, sevinci sevincimiz diyoruz şehrimizin emrine amade olmaya çalışıyoruz. Bugünümüz biz nazarında Urfamız açısından verimli geçmiş oldu. Rabbim her günümüzü Urfamız ve Urfalı kardeşlerimiz için bereketli eylesin. Selam ve dua ile...Editör: Ahmet Şen