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Bu haber 15 Ocak 2020 22:25:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi. Wikipedia'nın Türkiye'de saat 22.30 sıralarında erişime açılacağı öğrenildi.

​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtilen kararda, Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içeriğin olmadığı ifade edildi. AYM, gerekçeli kararını Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Hakimlik, Wikipedia'nın tekrardan erişime açılması kararını BTK'ya iletti.




Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin BTK'ya gönderdiği yazıda, “Anayasa Mahkemesi'nin 26.12.2019 tarihli kararı gereğince hakimliğimizin 29.04.2017 tarihli kararının kaldırılmasına, www.wikipedia.org adlı internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına, bu siteye tümüyle erişimin sağlanmasına, kararın yerine getirilmesi için bir örneğinin derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmesine karar verildi” denildi.


 

Wikipedia'nın Türkiye'de saat 22.30 sıralarında erişime açılacağı öğrenildi.

 
 

(GÜNCELLENDİ)
- İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın erişim engeli 2,5 yıl sonra kaldırılarak kullanıma açıldı.






Editör: Ahmet Şen  
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​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
​Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi. Wikipedia'nın Türkiye'de saat 22.30 sıralarında erişime açılacağı öğrenildi.
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