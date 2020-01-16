​Feci Ölüm: Şaka Korkunç Sonla Bitti

BOĞAZINDA ‘BURAYI KES' YAZILI DÖVMESİ VARDI

Olay, geçtiğimiz pazar akşamı Kılıçreis Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Destan Arda (25) ve bir arkadaşı şakalaşmak amacıyla birbirlerini kucaklamaya kalkıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Destan Arda, boy aynasının üzerine düştü. Arda, aynadan kopan parçaların boğazını kesmesi sonucu kanlar içinde kaldı. Evde bulunan arkadaşları durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Destan Arda'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan kırılan aynanın camlarının boğazını keserek ölümüne sebep olduğu Destan Arda'nın boynunda İngilizce ‘Cut here (Burayı kes)' yazılı dövmesi acı bir rastlantı olarak dikkat çekti.Editör: Ahmet Şen